Общество

Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера»

«Мы не левые, мы не правые, мы по центру. ЛДПР выступает форпостом в этом вопросе. Мы не собираемся безосновательно кричать, что мы "против"», - прокомментировал Антон Минаков позицию ЛДПР по поводу строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино» в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов отметил, что на данный момент все позиции разделились на две: категорически «за» и категорически «против».

«Мы призываем обе стороны сесть за стол переговоров. Мы понимаем, что Псковской области нужно крупное производство и рабочие места. Однако делать выводы, что мы 100% "за", мы тоже не будем. Мы не станем никому подыгрывать», - заявил Антон Минаков.

Депутат пригласил всех жителей города на митинг, который состоится в субботу, в 12.00 в «Гайд-парке» на Четырех углах. Антон Минаков заявил, что ЛДПР постарается собрать на одной площадке представителей завода «Титан-Полимер», экологов, депутатов Псковского областного Собрания и представителей администрации.

«Сейчас этот вопрос очень политизирован, на митингах, которые были ранее, получался чистый популизм. ЛДПР соберет перечень вопросов, которые мы зададим на месте. Мы призываем спокойно и цивилизованно все обсудить. Нужно перестать говорить эмоциями, перестать говорить оскорблениями», - заключил Антон Минаков.