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Общество

Коммунисты предложили создать в Псковской области общественный совет по экологии

25.04.2019 11:35|ПсковКомментариев: 0

Псковский обком КПРФ предлагает организовать в Псковской области общественный совет по экологии, в который войдут представители законодательной, исполнительной власти, экспертного сообщества и общественники. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением на очередной сессии регионального парламента выступил сегодня, 25 апреля,  первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Он сообщил, что 25-26 марта в Москве прошел 10-й международный форум экологии, где в центре внимания были вопросы нормативно-правового регулирования в сфере экологической безопасности и решения экологических проблем. На мероприятии были представлены 82 региона России.

По словам Петра Алексеенко, основной темой форума стала мусорная реформа, которая затронула все регионы страны, которая, как было отмечено на мероприятии, идет с пробуксовкой. «В том числе и в Псковской области, как я считаю», - добавил коммунист.

Он отметил, что на форуме поднимались такие вопросы, как необходимость введения общественного парламентского контроля, принятия закона об экологической информации.

Также на форуме прозвучала мысль, что, если до 2024 года не решить проблемы национального проекта «Экология», стране грозит катастрофа, уточнил Петр Алексеенко.

«Для увеличения доступности информации необходимо привлекать экспертов, активно взаимодействовать с общественными институтами. Сейчас принимаются предложения к проекту решения, выработанному на форуме. Итоговый вариант будет передан в министерства и ведомства, правительство РФ, Совет Федерации РФ. Есть предложение организовать общественный совет по экологии на уровне Псковской области. Фракция КПРФ готова присоединиться к этой работе», - заключил Петр Алексеенко.

Теги: #псковское областное собрание #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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