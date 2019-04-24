Общество

В Псковской области с опозданием приняли закон о допсоглашениях по погашению госдолга

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов приняли в двух чтениях закон «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента.

Принятие такого закона, хоть и с опозданием, позволит Псковской области избежать санкций со стороны Минфина, поскольку регион не выполнил условия, прописанные в допсоглашении к соглашениям о предоставлении региональному бюджету заемных средств из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита.

Напомним, основные соглашения о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов были заключены в 2015 году. В марте прошлого года заключены дополнительные соглашения, предусматривающие реструктуризацию кредитных обязательств с графиком погашения. Эти допсоглашения утверждались в марте 2018 года законами региона. В связи с незначительными изменениями в профильном постановлении правительства, к этим допсоглашениям были подписаны еще ряд допсоглашений в декабре 2018 года, в которых уточнены некоторые условия, но не изменен график погашения задолженности по кредитам.

В допсоглашениях, в частности, прописана ответственность заемщика в случае нарушения графика погашения задолженности. В регион поступило письмо из Минфина, что необходимо и эти допсоглашения утвердить законами субъекта, чего финуправление Псковской области ранее не сделало (необходимо было сделать в срок до 1 апреля 2019 года).

Непринятие такого закона грозит региону возвратом порядка 4,2 млрд рублей реструктуризированной задолженности в виде штрафных санкций.

В то же время начальник финуправления Татьяна Баринова в своем выступлении сделала акцент на том, что на сегодняшний день методика по выделению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности требует усовершенствования. «Система на сегодняшний день не совершенна. Нам ставят 260 млн рублей неэффективных расходов по межмуниципальным трансфертам. Но для нас нужны поправочные коэффициенты по расселению граждан», - в частности, уточнила она.

Депутат областного Собрания Борис Полозов обратил внимание, что докладчик говорит «очень полезные и нужные вещи, но совершенно не относящиеся к законопроекту».

«Мы рекомендуем принять закон, но отмечу, что не только объективные факторы состояния бюджетной системы не позволяют исполнять соглашения о реструктуризации долга, но и нарушение сроков принятия этого законопроекта могут привести Псковскую область к наказанию в 4,2 млрд рублей», - подчеркнул он.