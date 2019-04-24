Общество

Четыре мировых судьи переизбраны в Псковской области

Четыре мировых судьи переизбраны в Псковской области на новый пятилетний срок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение тайным голосованием на очередной сессии Псковского областного Собрания принято сегодня, 25 апреля, депутатами.

Все кандидаты имеют высшее юридические образование и стаж работы в должности мирового судьи.

На должность мирового судьи судебного участка №38 в границах административно-территориального образования «г. Псков» назначена Екатерина Хатулева. Ее общий стаж работы в области юриспруденции – свыше 14 лет, стаж работы в должности мирового судьи – около трех лет. По ее кандидатуре голоса депутатов разделились: за проголосовали 23 депутата, против – 13.

Добавим, что в ходе представления кандидатур на должности мировых судей лидер фракции «Яблоко» Лев Шлосберг задал Екатерине Хатулевой вопрос по ее предыдущей практике.

«7 февраля сего года вы рассмотрели одно из дел, которого поставило Псковскую область в фокус всего мира. Дело касается публикации статьи в одном из псковских СМИ, входящем в холдинг «Гражданская пресса». При рассмотрении этого дела, обращались ли вы во внепроцессуальном порядке к лицам, заинтересованным в том или ином разрешении дела? Если такие обращения были, как они зафиксированы, и где с ними можно ознакомиться», - поинтересовался депутат.

Судья ответила, что дело рассмотрено с учетом действующего законодательства после изучения практики вышестоящего суда. «В данный момент дело находится в стадии обжалования, поэтому я не могу его комментировать. Внепроцессуального общения не было до момента рассмотрения дела, соответственно никакого размещения информации об этом не было», - добавила она.

Екатерина Хатулева также уточнила, что обсуждаемое дело было передано ей в порядке перераспределения. «Чтобы соблюсти все процессуальные сроки, я рассмотрела его в кратчайшие сроки, в течение двух недель», - добавила она.

На должность мирового судьи судебного участка №24 в границах административно-территориального образования «Псковский район» назначена Ольга Жагрова, имеющая 9-й квалификационный класс судьи, общий стаж работы в области юриспруденции – свыше 10 лет, почти три года в стаже мирового судьи, первое переназначение. За ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов, против – нет.

Анастасия Красилова назначена на должность мирового судьи судебного участка №16 в границах административно-территориального образования «Пушкиногорский район». У нее 7-й квалификационный класс судьи, общий стаж работы в области юриспруденции – 19 лет, стаж работы в должности мирового судьи – почти 13 лет. За ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов, против – нет.

Юлия Яковлева назначена на должность мирового судьи судебного участка №42 в границах административно-территориального образования «г. Псков». В ее послужном списке 7-й квалификационный класс судьи, общий стаж работы в области юриспруденции – свыше 15 лет, более 10 лет стаж работы в должности мирового судьи. За ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов, против – нет.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пожелал назначенным судьям успешной работы и справедливого правосудия.