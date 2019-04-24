Общество

35 тысяч псковичей стали участниками акции «Сирийский перелом»

35 тысяч жителей и гостей Пскова в пятницу, 26 апреля, приняли участие во всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Все участники акции осмотрели передвижную воинскую экспозицию, которая состояла из 20 вагонов с трофейным вооружением и военной техникой, захваченными у сирийских террористов. Экскурсоводами выступали российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике. На поезде представлено более 500 образцов вооружения: от бронетанкового, инженерного, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, до холодного, огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования боевиков. У некоторых вагонов столпились очереди из желающих посмотреть и потрогать трофейную технику. Причем, с одинаковым интересом вопросы задавали и взрослые, и дети.

Напомним, в рамках акции прошла торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» 150 учащихся школ Псковской области. На привокзальной площади был развернут и передвижной пункт отбора на контрактную службу.

Через пару часов военный эшелон снова отправился в путь. На следующий день, 27 апреля, передвижная выставка развернется на железнодорожной станции Великих Лук.

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» уже побывал в 60-ти городах нашей Родины. Его маршрут пролегал через всю территорию России: от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Финиширует акция в столице в канун Дня Победы в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот».

Мероприятие проводится Министерством обороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Целью акции является масштабная демонстрация успехов Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом.