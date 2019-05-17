Общество

Сотрудники налоговых органов Псковской области расскажут о новом в работе онлайн-касс в ходе публичных обсуждений

В рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, на очередных публичных обсуждениях будет рассмотрен вопрос «Онлайн-кассы: новые обязанности и новые возможности с 1 июля 2019». На мероприятии будут рассмотрены вопросы правоприменительной практики налоговых органов, даны разъяснения типовых нарушений обязательных требований, а также предусмотрено обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков.

Пройдут они 4 июня 2019 года в кабинете №608 в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2а). Начало мероприятия в 10:00.

Вопросы по предлагаемой теме налогоплательщики могут направить до 31 мая 2019 года на электронный ящик: public.r6000@nalog.ru или задать по тел. (8112) 699-342, 699-274.

Отметим, публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей Администрации Псковской области, органов местного самоуправления, Прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.