Заместителю министра науки и высшего образования РФ показали Псковский Кремль. ФОТО

Интерактив: Говорить о росте экономики в Псковской области, достигнутого с помощью трехдневного безвиза и туристов, не стоит

Нам есть чем поделиться, и мы открыты для получения нового опыта - в Пскове торжественно открылась Ганзейская научно-практическая конференция