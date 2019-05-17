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Общество

Заместителю министра науки и высшего образования РФ показали Псковский Кремль. ФОТО

21.05.2019 20:21|ПсковКомментариев: 3

Заместителю министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой провели экскурсию по Псковскому Кремлю. Экскурсия состоялась перед встречей с активистами ПсковГУ, 21 мая.

Теги: #ПсковГУ #экскурсии #экскурсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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