Приблизиться к идеалу: какие пластические операции доступны псковичам

Пластическая хирургия - отрасль медицины, которая занимается коррекцией внешности. С ее помощью можно исправить врожденные или приобретенные дефекты, устранить последствия травм или заболеваний, скорректировать возрастные изменения. Но если раньше такие операции можно было сделать только в клиниках Москвы и других крупных городов, то сегодня они доступны и в нашем регионе: на базе Псковской областной клинической больницы работает центр пластической хирургии.

О том, какие операции по улучшению внешности успешно проводятся в Пскове, рассказал руководитель центра пластической хирургии областной больницы, врач-хирург высшей категории, пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Назаров.

Центр пластической хирургии на базе Псковской областной клинической больницы занимается как эстетической пластикой, так и реконструктивными операциями. «Мы проводим операции на лице - в последнее время пользуется спросом блефаропластика. Также популярны операции по восстановлению молочных желез: мастопексия (подтяжка груди) и редукционная маммопластика (уменьшение груди), по восстановлению функций передней брюшной стенки - абдоминопластика. Периодически делаем бодилифтинг и липосакцию. Псковская пластическая хирургия очень востребована: к нам приезжают пациенты из Петербурга, Москвы и других регионов», - рассказал Илья Назаров.

Открытый взгляд

Одно из часто выполняемых хирургических вмешательств - блефароплатика. «Это довольно распространенная операция, направленная на коррекцию кожи век и жировых пакетов в области век. Она находится на третьем месте по востребованности у пациентов и занимает одно из ведущих мест в статистике проводимых пластических операций», - пояснил врач.

В центре пластической хирургии проводят все виды блефаропластики: верхнюю, нижнюю и круговую, которая предполагает одновременную пластику верхних и нижних век.

Помимо медицинских показаний к проведению такой операции (например, деформации века), могут быть и эстетические: избыток кожи, возрастной птоз (нависание кожных складок в области век), наличие жировых грыж в области верхних и нижних век.

«Глаза притягивают внимание, и возрастные изменения в области век всегда очень заметны. После коррекции, как правило, лицо меняется, взгляд становится более открытым и человек выглядит моложе. Результат из-за послеоперационного отека будет виден не сразу, примерно через 3-4 недели. И в полной мере изменения можно оценить через 3-4 месяца», - рассказал хирург.

После операции две недели нужно воздерживаться от физической нагрузки, наклонов, контролировать артериальное давление, избегать яркого солнца, телевизора, компьютера, телефона, чтения книг. Также до снятия швов не следует умываться теплой водой. Если блефаропластика проводится летом, желательно месяца два носить солнцезащитные очки, потому что ультрафиолет может провоцировать развитие грубых рубцов.

Однако, по словам врача, это не значит, что в летние месяцы операцию проводить нельзя. «Идеального сезона не существует. Зимой может быть мороз, летом может быть жара, осенью - простудные явления, грипп, ОРВИ и так далее. Поэтому в принципе оперироваться можно в любое время года. Единственное, если планируете в течение месяца после хирургического вмешательства поездку в жаркие страны, то лучше операцию провести уже после отпуска», - посоветовал он.

Также нужно помнить, что существуют противопоказания к проведению блефаропластики - воспалительные изменения в области оперативного вмешательства и некоторые хронические заболевания. «Это могут быть острые патологии со стороны сетчатки и зрительного нерва, которые требуют вмешательства офтальмолога, некорригируемые артериальная гипертензия и сахарный диабет, а также онкологические заболевания», - пояснил Илья Назаров.

Красивое тело

С помощью пластической хирургии можно сделать более красивым и эстетически привлекательным не только лицо, но и тело. В псковском центре пластической хирургии успешно проводится абдоминопластика - операция, направленная на коррекцию формы и размера живота. Процедура становится все более популярной среди тех, кто хочет избавиться от избытков жировых отложений, растяжек и излишней кожи на передней брюшной стенке.

«Операция обычно выполняется под общим наркозом. Удаляем излишки жира и кожи и делаем подтяжку брюшной стенки. Так достигается не только визуальный эффект, но и улучшение функциональности мышечного корсета. Кроме того, после проведения пластики пациенткам проще похудеть», - рассказал Илья Назаров.

По словам врача, в большинстве случае при опущении передней брюшной стенки и формировании кожно-жирового фартука достаточно абдоминопластики. Однако при массивном похудении и птозе ягодиц, лучше выполнить круговую подтяжку тела - нижний бодилифт.

«Это комплексная пластическая операция, направленная на коррекцию контуров тела в нескольких зонах одновременно. Выполняем классическую абдоминопластику, убираем избытки кожи в поясничной области и при этом выполняем подтяжку ягодиц. Кроме этого, можно увеличить ягодицы собственными тканями пациента», - рассказал врач.

Бодилифт показан после резкого похудения, при возрастных изменениях, а также для восстановления контуров тела после беременности. Однако сразу после родов не стоит бежать к хирургу. «Думаю, что у женщин есть другие заботы после родов. Также нужно не забывать, что в процессе послеродового восстановления ткани частично возвращаются к своему тонусу. Должно пройти минимум полгода после рождения ребенка, прежде чем задумываться об операции», - сказал он.

То же касается и маммопластики. «Очень востребована операция мастопексия - подтяжка груди. Она показана не раньше чем, через полгода после завершения грудного вскармливания», - сообщил врач.

Причем, маммопластика - это не обязательно силикон. «В последнее время я очень часто делаю увеличение груди тканями пациента: при опущении молочной железы нижние отделы перемещаю вверх для заполнения декольте. Таким образом, получается эффект имплантов», - рассказал врач.

Дополнить и совместить

Убрать лишний жир помогает и липосакция. Как заметил врач, это процедура, направленная не на похудение, как многие думают, а на коррекцию формы различных частей тела: передней брюшной стенки, спины, подбородка, рук, ног. «Я не сторонник больших объемов и липомоделирования. Чем больше объем липосакции, тем выше риски для пациента. Но дополнять пластику молочных желез, абдоминопластику, бодилифт элементами липосакции - это результативно», - пояснил хирург.

По его словам, липосакция чаще используется как дополнительный метод для доработки основной операции. «Ее можно выполнять как во время хирургического вмешательства, так и через несколько месяцев после него, чтобы «отточить» результаты. Например, убрали изменения после родов или снижения веса - и при помощи липосакционного оборудования улучшаем результат», - сказал он.

По сути липосакция — это выкачивание жировой ткани. Существует несколько видов процедуры. В Псковской областной больнице представлена вакуумная липосакция. Операция производится под общим наркозом. На следующий день либо через день можно пациента отпускать.

Если пациент хочет улучшить внешний вид сразу нескольких участков тела, то операции можно объединить. «Чаще всего и я, и другие хирурги, совмещают операции на груди (редукционная маммопластика, мастопексия на имплантах, увеличивающая маммопластика) и операции на передней брюшной стенке (абдоминопластика, мини-абдоминопластика, устранение диастаза). То есть, сочетание “грудь — живот“- самое распространенное»,- отметил Илья Назаров.

Лучше всего сочетать две операции. Для пациента это выгодно: он один раз проходит обследование, один раз госпитализируется, один раз находится под наркозом. А результат - вдвойне хороший.

Однако у пластических операций, как у любого хирургического вмешательства, есть риски и возможные осложнения. «Если вам кто-то скажет, что он оперирует и никаких рисков и осложнений не будет 100%, значит, этот человек лукавит. Возможны воспалительные изменения, гематомы, неправильные рубцы, тромбоэмболические осложнения. Но мы стараемся свести эти риски к нулю», - сказал хирург.

И, как правило, удается. Этому способствуют мероприятия до и после процедуры. Перед операцией пациент обязательно проходит обследование на базе клиники. Врач тщательно собирает анамнез, при необходимости обращается к смежным специалистам, назначает необходимые обследования, в том числе, УЗИ вен. После операции - ранняя активизация. С первых суток человек ходит, пьет, ест и выполняет рекомендации врача.

«О показаниях, противопоказаниях, рисках, особенностях проведения операции и периоде восстановления я подробно рассказываю на консультации», - отметил Илья Назаров.

