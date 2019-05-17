Общество

В «Простории» 26 мая откроется фотовыставка «Камчатка. Территория счастья»

В воскресенье, 26 мая, в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2, второй этаж) состоится открытие фотовыставки «Камчатка. Территория счастья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие посвящено детскому творческому лагерю, который 10 лет успешно работает в Псковской области, и «камчадалам» - счастливым детям в возрасте от 12 до 17 лет, которые приезжают сюда из года в год.

Лагерь «Камчатка» появился в 2010 году на территории базы отдыха «Мальская долина» в Печорском районе как эксперимент. Дети и педагоги засыпают в палатках под шум сосен и писк комаров, умываются из рукомойника, выступают со сцены перед зрителями, сидящими на пеньках, любуются на Мальскую долину, а завершают день песнями у костра.

В «Камчатке» дети учатся мыслить смело, быть частью команды, ставить цель и добиваться результата, наслаждаться творческим процессом, не бояться поражений, поддерживать своих и радоваться успехам. После «Камчатки» у них появляются новые увлечения и новые друзья, причем, большая часть из них, как показывает опыт, - на всю жизнь.

Сейчас лагерь работает в Пушкиногорском районе.

26 мая в «Простории» соберутся вожатые и «пионеры», которые в разные годы работали и отдыхали в «Камчатке», а также их друзья. Организаторы обещают, что это будет неофициальная и теплая встреча «для своих».

«Выставочное пространство «Простория» предоставляет площадку для всего интересного и не обычного. Детский лагерь Камчатка - хороший и современный проект детского досуга, который в том числе знакомит жителей других регионов с Псковской областью», - отметил директор комплекса Василий Демидов.

Фотовыставка организована при содействии фотостудии Lis и Игоря Соловьева.

Посетить выставку можно в часы работы комплекса с 7:00 до 23:00, в выходные дни с 9:00 до 23:00.

Выставка расположена на втором этаже комплекса.

Вход свободный.