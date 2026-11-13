Сергей Бурунов и Мария Аронова возглавили рейтинг любимых актёров россиян

Сергей Бурунов и Мария Аронова стали лидерами рейтинга актёров и актрис старше 30 лет по итогам 2026 года. Бурунова выбрали 23% опрошенных россиян, Аронову - 29%. Среди молодых артистов первые места заняли Марк Эйдельштейн и Виталия Корниенко. Результаты исследования представил Аналитический центр ВЦИОМ совместно с премией «Народная марка».



Фотографии взяты с личных страниц артистов в ВК

В категории актёров старше 30 лет второе место занял Иван Охлобыстин (17%), третье - Александр Петров (14%). Следом расположились Сергей Безруков (13%), Дмитрий Нагиев и Сергей Шакуров - по 11%.

Среди актрис старше 30 лет Мария Аронова заметно опередила ближайшую соперницу. Второе место заняла Любовь Аксёнова (17%), третье - Татьяна Орлова (15%). В пятёрку также вошли Ирина Пегова и Виктория Исакова, получившие по 9%.

В рейтинге молодых актёров до 30 лет лидером стал Марк Эйдельштейн, известный по проектам «Буратино» и «Космос засыпает». Его выбрали 15% респондентов. Второе место занял Рузиль Минекаев (13%), третье разделили Глеб Калюжный и Лев Зулькарнаев - по 11%. Далее расположились Мирон Лебедев и Слава Копейкин - по 9%.

Среди молодых актрис первое место досталось Виталии Корниенко (19%). Вторую строчку заняла Ева Смирнова (15%), третью - Мила Ершова (14%). В число лидеров также вошли Ника Здорик (12%) и Вероника Журавлёва (9%).

При этом предпочтения зрителей в возрасте от 18 до 24 лет заметно отличаются от общероссийских.

Марк Эйдельштейн среди молодых актёров оказался ещё популярнее: его выбрали 25% представителей молодёжной аудитории. Второе место занял Рузиль Минекаев (16%), третье - Слава Копейкин (15%). А среди молодых актрис на первое место вышла Мила Ершова с результатом 22%. Следом расположились Полина Гухман (16%) и Виталия Корниенко (15%).

Скриншоты сделаны с сайта ВЦИОМ

В старшей возрастной категории Сергей Бурунов также сохранил лидерство среди молодёжи, причём с более высоким результатом - 37%. Второе место занял Дмитрий Нагиев (24%), третье разделили Иван Охлобыстин и Александр Петров - по 14%.

Среди актрис старше 30 лет молодые зрители чаще всего выбирали Марию Аронову (29%), Татьяну Орлову (15%) и Любовь Аксёнову (13%).

Результаты исследования показывают, что популярность артистов во многом связана с заметными кинопроектами года. При этом молодые зрители чаще выделяют исполнителей, знакомых им по подростковым историям, романтическим фильмам и молодёжным сериалам.



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