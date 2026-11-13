Экс-главврача Новосокольнической больницы осудили за присвоение 15 тысяч рублей

Бывшего главного врача Новосокольнической межрайонной больницы признали виновным в присвоении 15 тысяч рублей из средств медицинского учреждения. Деньги он направил на оплату личного штрафа за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в 2017 году главврача оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Не желая платить из собственного кармана, он поручил главному бухгалтеру начислить руководителю службы охраны труда повышенные стимулирующие выплаты и разовую премию. Получив деньги, сотрудница оплатила штраф руководителя.

В суде мужчина вину не признал и отрицал, что давал подобные указания. При этом причинённый больнице ущерб он добровольно возместил.

Суд признал бывшего главврача виновным в присвоении средств с использованием служебного положения и назначил один год лишения свободы. Однако от отбывания наказания мужчину освободили из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Приговор может быть обжалован.