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Психологи, мастер-классы и лекции: В Пскове пройдет форум для семей с подростками

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Регистрация на региональный форум «Формула успеха: школа, семья, общество» открыта для жителей Псковской области. Мероприятие состоится 7-8 декабря и направлено на поддержку семей с детьми в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив. 


Фото: Молодёжь Псковской области / ВК

Организаторы приглашают семьи в составе двух-четырех человек. Программа включает панельные дискуссии, занятия с профессиональными психологами, семейные мастер-классы и тематические лекции. Главная цель форума- помочь подросткам почувствовать опору и наладить диалог с родителями.

Подать заявку на участие можно до 23 ноября через группу мероприятия во «ВКонтакте». Форум проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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