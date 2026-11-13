Специалисты управления Роспотребнадзора Псковской области рассказали, как выбрать безопасную зимнюю омывающую жидкость и не отравиться токсичным метанолом. Эксперты напоминают, что использование запрещенного спирта может привести к тяжелым отравлениям вплоть до летального исхода. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

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При покупке «незамерзайки» нужно внимательно изучать состав. Допустимы только этиловый или изопропиловый спирт. Если на этикетке размытая печать, «кривой» перевод или нет полной информации на русском языке, от покупки лучше отказаться.

Также стоит обратить внимание на упаковку: надежнее брать жидкость в канистрах с герметичной пробкой, а не в полиэтиленовых банках. Сама жидкость должна быть без осадка, а при встряхивании — давать пену.

Ведомство настоятельно рекомендует покупать омывайку только в магазинах и на автозаправках. Покупка жидкости «с рук» вдоль дороги - это лотерея, которая может стоить здоровья.