Псковские профсоюзы участвуют в семинаре по развитию санаторно-курортной отрасли

Делегация Псковского областного совета профсоюзов принимает участие в семинаре-совещании по выработке ключевых векторов развития санаторно-курортной отрасли в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В мероприятии приняли участие председатель ФНПР Сергей Черногаев, гендиректор «Профкурорта» Вадим Пешат, академик, специалист в области медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения Александр Разумов, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Профсоюзные лечебно-профилактические учреждения Псковской области на семинаре представили директор санатория «Хилово» Григорий Коратаев и главный врач Женя Дудченко.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул значимость участия региональных здравниц в профессиональном диалоге и обмене опытом.