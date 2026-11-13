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Псковские профсоюзы участвуют в семинаре по развитию санаторно-курортной отрасли

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Делегация Псковского областного совета профсоюзов принимает участие в семинаре-совещании по выработке ключевых векторов развития санаторно-курортной отрасли в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В мероприятии приняли участие председатель ФНПР Сергей Черногаев, гендиректор «Профкурорта» Вадим Пешат, академик, специалист в области медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения Александр Разумов, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Профсоюзные лечебно-профилактические учреждения Псковской области на семинаре представили директор санатория «Хилово» Григорий Коратаев и главный врач Женя Дудченко.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул значимость участия региональных здравниц в профессиональном диалоге и обмене опытом.

«Для нас санаторно-курортное направление — это не просто оказание медицинских услуг. Это прежде всего большая социальная ответственность перед людьми. Профсоюзные здравницы создавались и работают для того, чтобы человек труда мог получить качественное лечение, восстановить здоровье и полноценно отдохнуть. Сегодня отрасль меняется и мы должны соответствовать этому уровню, развиваться, приобретать современное оборудование, внедрять новые программы. Нам есть что показать, но и нам есть чему поучиться. У нас есть серьёзные возможности в санаторно-курортной сфере. Наши здравницы востребованы, люди к нам едут, ценят качество лечения и отношение персонала. И очень важно, чтобы при всех стоящих перед нами задачах мы продолжали реализовывать главное — социальную составляющую профсоюзного оздоровления. На это и будем продолжать ориентироваться в дальнейшей работе», — отметил Игорь Иванов.
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