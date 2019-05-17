Общество

Псковская таможня уничтожила яблок на 5,1 миллиона рублей

Псковская таможня при силовой поддержке СОБРа задержала и уничтожила 103,5 тонны яблок. Стоимость уничтоженного груза - 5 миллионов 175 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, во второй декаде мая сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области и управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям задержали 9 транспортных средств с польскими яблоками и яблоками, страну происхождения которых установить не удалось.

Все транспортные средства перемещали фрукты с территории Белоруссии без товаросопроводительных документов. Обнаружить нарушения удалось в результате проведения действий по недопущению перемещения по территории Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер, на дорогах юга области.

В результате эти яблоки, незаконно ввезенные на территорию Российской Федерации, в рамках соблюдения законодательства изъяты и уничтожены. Уничтожение осуществлялось в присутствии должностных лиц федеральных контрольных органов и владельцев груза, факт уничтожения подтвержден видеоматериалами.