Общество

«Акценты» Донецкого: Отставка Цецерского, кампус к Ганзе и гвозди против детей

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Ушли» эпоху. Иван Цецерский сложил с себя полномочия главы Пскова.

В авральном режиме. До 15 июня благоустроят территорию вокруг кампуса ПсковГУ.

«Ловушка» на ребенка. Пскович придумал, как бороться с озорными детьми при помощи заградительных линий из гвоздей.

Глава Пскова Иван Цецерский покинул свой пост. Нельзя сказать, что совсем уж неожиданно, но все равно скоропостижно. За простым фактом добровольного сложения полномочий (официально - на синекуру председателя правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» в Москве) скрывается долгоиграющая политическая интрига и целая эпоха.

Таких, как Иван Цецерский, принято называть «мастодонтами местной политической ойкумены». В Псковскую городскую Думу он избрался 21 год назад. Главой города Пскова отработал десять. «Пережил» (в политическом смысле, конечно) трех губернаторов. А вот четвертого - не сумел, не выдюжил.

И все равно следует признать: так долго у нас в политике нынче не живут, однако Цецерский как-то исхитрялся выживать, оставаясь одним из немногих ярких персонажей, «интуитивистом», способным ловкими кульбитами и хитроумной закулисной игрой преодолевать любое «минное поле», хотя всякое в его политической карьере бывало.

Иногда казалось, что всё, аллес. Ну, укатали сивку крутые горки. Окончательно и бесповоротно. Но каким-то чудом псковский градоначальник возрождался, как Феникс из пепла, и продолжал балагурить. Публике памятны его искрометные и непосредственные высказывания, вроде: «Я так волновался, что даже носки мокрые» или «Хотите нести ахинею – да пожалуйста! Это ваша ахинея, это вы ее несете».

Далеко не Цицерон, с характерным южным выговором, культработник по первому образованию и политрук по второму, Цецерский обладал несомненным обаянием и умел привлечь к себе внимание избирателя, неизменно избираясь депутатом гордумы по своему округу. Его восхождение на должность главы было обусловлено временным компромиссом (о чем мало кто сейчас помнит), который, как часто бывает с временными компромиссами, растянулся на целое десятилетие.

Внимательные наблюдатели не забыли, что Цецерский буквально «съел» конкурента (вынудил уйти со своего поста сити-менеджера Петра Слепченко) и боролся за место под солнцем с функционерами областной администрации времен Андрея Турчака на протяжении почти полутора лет, с конца 2011-го по весну 2013-го. Тогда подковерная эпопея тоже закончилась компромиссом.

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Нынешнее противостояние с областным руководством завершилось отставкой. И наверное это всё, что нужно знать о том, как к концу десятых годов изменился стиль управления. Иван Цецерский, что называется, «не вписался» ни в новые реалии, ни в новый формат губернской власти. Хотя, казалось бы, уж как старался, в социальных сетях вылизывая филейные части областной вертикали. Публичная поза «два раза ку», однако, не спасла. На этот раз хитровывернутая политика Цецерского не сработала. Новая фаза подковерной борьбы оказалась гораздо бескомпромиссней, чем в прежние годы.

Несколько последних месяцев выдались для Цецерского особенно жесткими и неприятными. Дошло до того, что главу муниципалитета перестали приглашать на важные совещания по жизнедеятельности областной столицы. Не обошлось и без публичных «порок» и разносов. Провластные телеграм-каналы делали из главы Пскова «шута горохового».

Цецерский как мог огрызался в СМИ и говорил о разделении полномочий. Апрельский «демарш энтузиастов», сиречь, выдвижение на праймериз «Единой России» советника главы Игоря Сиротина в пику фавориту администрации определенно стало «последним косяком» Цецерского.

В минувшее воскресенье всё тот же прогубернаторский телеграм-канал в издевательских выражениях объявил о грядущей отставке градоначальника. Важным звеном в череде событий стало снятие Игорем Сиротиным своей кандидатуры с праймериз. Многие из наблюдателей тогда предположили, что следующим «на выход» проследует его патрон - глава города.

И все равно лично я предполагал, что Цецерский, пользуясь крылатой фразой солдата Сухова из «Белого солнца пустыни», «предпочтет помучиться».

Иван Николаевич мучиться не захотел и разом сложил с себя полномочия и главы, и лидера Ганзейского движения в Пскове, что выглядит особенно обидно, поскольку собственно Цецерский и был настоящим автором идеи проведения Ганзейского фестиваля у нас, его главным инициатором, промоутером и пиарщиком, кто бы сейчас что ни говорил о грядущем фиаско праздника. По факту: говорим «Цецерский», подразумеваем — Ганза, поскольку без Цецерского никакой Ганзы и не было бы.

И вот надо же — свободен: одновременно и от видной должности, и от вожделенной Ганзы, до которой остался ровно месяц. Кто-то уверен, что так ловко Цецерский соскочил от ответственности за грядущий провал, но лично я так не думаю. Наоборот, сам-то Цецерский наверняка убежден в грядущей Виктории. Пусть не стал город обещанной «конфеткой», и Ганза отнюдь не «псковская Олимпиада», но Цецерский явно намеревался записать праздник себе в актив,. И как же цинична политическая жизнь: те, кто полтора года назад расписывался за кандидатуру Цецерского цветными пастами, почти единодушно голосуют за его уход!

Тот факт, что Цецерский не пришелся ко двору, очевиден. В архиве имеется весьма символичная фотография, на которой запечатлены вместе губернатор Ведерников, глава Пскова Цецерский и сити-менеджер Братчиков.

Иногда картинка гораздо красноречивей всяких слов. Так вот, достаточно оценить дресс-код, чтобы увидеть, кто на этом фото «лишний». Ведерников и Братчиков одеты спортивно: в рубашки-поло, джинсы и кеды, а рядом семенит Цецерский в цивильных брюках и белой рубашке с галстуком. Будто слышишь одышку пожилого человека, не поспевающего за двумя моложавыми «спортсменами».

Да, трудно приходилось Ивану Николаевичу в последние месяцы. Не критиковал его у нас в Пскове только ленивый: «балалаечник» и «букетоносец» - это были еще самые безобидные эпитеты. Но такова уж была его «представительская» функция, которую он самолично умудрился сделать фактором довольно мощного влияния. Иначе не очень понятно, кому он вообще мешал?

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А я продолжаю и возвращаюсь к насущным темам нашего городка. В частности, все к той же незабвенной Ганзе, до которой, повторюсь, осталось меньше месяца, и сейчас, похоже, всякому псковичу понятно, что это действительно будет нечто вроде «ярмарки выходного дня», и по сути не один из громких проектов, приуроченных к Ганзейскому фестивалю, — реконструкция стадиона «Машиностроитель», студенческий кампус ПсковГУ, реконструкция областной библиотеки, фасады и тротуары и т. д. - не будут завершены к сроку.

Наглядным подтверждением этого печального факта выглядит недострой гостиницы «Интурист» (нынче — студенческий кампус ПсковГУ), который по задумке 2017 года должен был принять туристов из Европы, а в реальности выглядит все так же уныло, как и десять лет назад, особенно на фоне выросшей рядом элитной новостройки. И вот пару недель назад территория рядом с кампусом неожиданно оживилась — на ней появилась техника и рабочие, что подарило надежду — может, хоть территорию к Ганзе более-менее благоустроят?

Визит в Псков с инспекцией строительства заместителя министра науки и высшего образования РФ Натальи Бочаровой подтвердил только одно: подрядчик опять сорвал все сроки. Если, что и будет готово к 15 июня, так это как раз только территория и внешний вид здания. Симптоматично высказывание замминистра: «Если смотреть на объект снаружи, то я не могу поверить, что к Ганзейским дням объект будет достойно выглядеть для наших гостей».

Я тоже не могу поверить, даже после информации о состоявшемся в администрации области совещании с участием все той же госпожи Бочаровой и вице-губернатора Веры Емельяновой, на котором было заявлено, что подрядчик будет работать на объекте чуть ли не круглосуточно, а 15 июня — официальный дэдлайн. В советские годы это называлось «авралом» или «штурмовщиной», что обычно приводило к крайне низкому качеству работ. Будем потом спотыкаться и повторять знаменитую формулу про «дешево-сердито»?

Что мешало подрядчику осваивать деньги более плавно и грамотно, не отставая от графика, в ходе совещания, как обычно, не объяснили. Почему на объекте, по замечанию замминистра, в лучшем случае ковырялось человек двадцать? Неужели полмиллиарда рублей, выделенных подрядчику на кампус ПсковГУ, это недостаточный стимул? Или чиновники опять о чем-то важном умалчивают?

Вспоминая историю с выделением денег на ремонт фасадов в декабре прошлого года, я ничему не удивлюсь. Если же это «косяк» исключительно подрядной фирмы, то вопросы возникают уже к региональному менеджменту. Впрочем, кто бы ни был настоящим автором аврала, подрядчик или чиновники, позориться все равно будет весь город, каждый его житель, то есть мы с вами, от чего радостней ничуть не становится.

И я завершаю. Об этой дичайшей, на мой взгляд, истории стало известно из Инстаграма городского чиновника — заместителя глава администрации Пскова Александра Коновалова. Некий пскович объявил войну детям, которые, цитирую : «...как и многие из нас в детстве, от неуемной энергии штурмуют гаражи, заборы, деревья». Фото, кстати, прилагаются.

Дабы остановить озорных ребят, этот гражданин решил вбить гвозди в крышу своего гаража, который находится между 19-м и 10-м лицеями. «...несложно представить, что может произойти, если ребенок в азарте наскочит на такую заградительную линию из 150 мм гвоздей. Боюсь представить, что у данного гражданина есть свои дети. Интересно, в домашних условиях методы воспитания являются такими же радикальными?», - написал заместитель главы города и пообещал разобраться в ситуации.

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Наверняка уже разобрался, но даже постфактум случай выглядит, как выражается нынешняя молодежь, «бомбически». Ведь фактически пскович устроил из своего гаража классическую охотничью ловушку, то есть, согласно словарю, приспособление для умерщвления или ловли жертвы. В качестве жертвы, толкует словарь, может выступать человек или животное. При создании (установке) ловушки учитывают нравы, образ жизни и привычки жертв.

Вот, допустим, бегают озорники по крыше, давай набьем гвоздей, чтобы ногу насквозь прокололи и, не дай бог, что-нибудь еще. Напоминает сюжеты из 90-х, когда шла тотальная война «всех против всех», и некоторые особо смышленые собственники, желая защитить свои огороды от воров, пускали по проволоке электрический ток. И иногда случались трупы, о чем тогдашняя пресса с садистским удовольствием писала. Мы что, снова возвращаемся в 90-ые?

Засим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий