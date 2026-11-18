Начальник управления ФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провел прием граждан в региональной приемной Президента Российской Федерации, где каждому из обратившихся дал разъяснения по вопросам, решение которых входит в компетенцию пенитенциарного ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Обратившихся интересовали условия предоставления осужденным в качестве меры поощрения права выезда за пределы участка исправительного центра, а также возможность краткосрочного выезда за пределы участка колонии-поселения для решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

Виктор Леонов дал подробные разъяснения по всем интересующим вопросам. Граждане, записавшиеся на прием, будут также проинформированы о результатах их обращений в письменной форме в установленные законом сроки.

В ведомстве также добавили, что прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции уголовно-исполнительной системы, осуществляется руководителем УФСИН России по Псковской области дважды в год в соответствии с графиком личного приема заявителей руководителями территориальных федеральных органов исполнительной власти региона.