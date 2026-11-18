Выдача книг в библиотеках теперь будет регулироваться законодательством об иноагентах, такой закон приняла Государственная дума.

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Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий доступ к книгам иноагентов в библиотеках. «За» проголосовали 380 депутатов, «против» и воздержавшихся не было. При этом, сообщения о том, что в библиотеках убрали с полок и перестали выдавать книги иноагентов, поступают с 2023 года.

В варианте, одобренном в третьем чтении, вносятся поправки в закон «О библиотечном деле». Согласно новой редакции, доступ к фондам библиотек будет устанавливаться не только в соответствии с их уставами, нормативными актами организаций, к которым они относятся, законодательством о защите детей от вредной информации и о гостайне, как сейчас, но и законодательством об иноагентах.

Представлявший законопроект член комитета по культуре Сергей Ковалев заявил, что Госдума «ведет системную работу по противодействию влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств». У депутатов не возникло вопросов к докладчику, на принятие законопроекта во втором и третьем чтении ушло чуть больше трех минут.

Законодательство об иностранных агентах запрещает распространять созданную ими информацию среди несовершеннолетних, созданные или при их участии книги должны иметь возрастное ограничение «18+», статус авторов должен быть указан в выходных данных и/или на обложке. Запрещена также лицевая выкладка в торговом зале и рекламные материалы для книг.

Законопроект был внесен в марте 2024 года и принят в первом чтении в июне того же года. Его авторами стали возглавлявшая тогда думский комитет по культуре Елена Ямпольская (сейчас советник президента), внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов, актеры Елена Драпеко и Дмитрий Певцов. Во внесенном ими варианте также предлагалось ограничить доступ к книгам, созданным людьми, внесенными в список экстремистов и террористов.