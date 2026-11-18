Сезон простуд в разгаре, и многие при первых симптомах ОРВИ бегут в аптеку за антибиотиками. Но так ли безопасно «назначать» их себе самостоятельно? О главных ошибках и опасностях рассказала врач-терапевт, главный внештатный специалист-терапевт Псковской области Екатерина Астафьева.

Изображение: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Главное правило: антибиотики не лечат вирусы

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) вызываются вирусами. Антибиотики же — это антимикробные препараты, созданные исключительно для борьбы с бактериями.

«Назначать их самим себе при вирусной инфекции не просто бессмысленно, но и опасно. Они просто не подействуют на возбудителя», — объяснила Екатерина Астафьева.

Чем опасно бесконтрольное применение?

Антибиотики — мощные рецептурные препараты, которые спасают жизни, но их использование должно быть строго обоснованным. Главная угроза их бесконтрольного приема — антибиотикорезистентность. Простыми словами: бактерии «привыкают» к препарату и мутируют.

Что это значит для пациента?

В следующий раз, когда ему действительно понадобится антибиотик, например, при бактериальной пневмонии или пиелонефрите, он просто не сработает. Это ведет к тяжелым осложнениям, затяжному лечению и сокращению продолжительности жизни.

Побочные эффекты: Удар по организму не проходит бесследно. Бесконтрольный прием провоцирует дисбиоз, патологии желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции.

Кто находится в зоне риска?

Вероятность столкнуться с устойчивыми (резистентными) бактериями выше у пациентов, которые:

Часто или длительно госпитализируются в стационары;

Находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации;

Бесконтрольно принимают антибиотики амбулаторно (в том числе по не всегда обоснованным назначениям врачей).

Как защитить себя и сохранить эффективность лекарств?

Отличный способ снизить риски — вакцинация. Исследования демонстрируют, что у вакцинированных людей вероятность наличия резистентных к антибиотикам микроорганизмов значительно ниже. Прививка предотвращает тяжелые инфекции, а значит, снижает потребность в антибиотиках и сохраняет их «боеготовность» на будущее.