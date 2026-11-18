Экскурсию в старейшей школе Псковской области и открытый «профессиональный» диалог провели во второй день профильной смены для обучающихся профильных психолого-педагогических классов, сообщили в группе Псковского областного института повышения квалификации работников образования в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Школа №1 имени Леона Поземского города Пскова приняла в своих стенах обучающихся психолого-педагогических классов. Для школьников была организована экскурсия по школе, посещение школьного музея, знакомство с выдающимися гимназистами и выпускниками.

После экскурсии участники смены смогли задать свои вопросы о профессии в рамках открытого «профессионального» диалога министру образования Псковской области Александру Сорокин, учителю русского языка и литературы Гимназии №29 города Пскова, победителю областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2026» Вячеславу Новикову, а также директору школы №1 города Пскова Ирине Ломоновой.

Среди вопросов, заданных школьниками, был и такой: «Был ли момент, когда хотелось уйти из профессии и что помогло остаться?».

На заданный вопрос ответил Александр Сорокин: «В школе проработал почти 20 лет, конечно, такие мысли посещали. Останавливало понимание того, что делаешь нечто важное. В такие моменты помогает вспомнить хорошее, важное и полезное, что происходит в работе – победы детей, выпускников, благодарности родителей».

Также школьники спросили: «Что учителю, победившему в конкурсе важнее – просто быть победителем или иметь возможность изменить что-то в системе образования?»