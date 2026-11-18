В 2027 году работникам с фиксированным окладом выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Об этом сообщил юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов.

Наименее выгодными месяцами станут январь, февраль и май. Из-за продолжительных праздников рабочих дней в них меньше, поэтому отпуск может привести к более заметному снижению дохода.

Эксперт объяснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. При этом стоимость рабочего дня зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Чем их меньше, тем дороже каждый пропущенный рабочий день.

«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска — количество рабочих дней в месяце. В 2027 году это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями. Если хочется отдыхать дольше, можно брать отпуск накануне или сразу после праздников», — рассказал Александр Кузнецов.

По его словам, отпуск с 1 по 3 ноября позволит получить девять дней непрерывного отдыха с учётом праздничных и выходных дней. Аналогичным образом можно продлить отдых в мае.

Эксперт также советует делить отпуск на несколько частей. При этом по Трудовому кодексу хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.