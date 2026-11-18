В 2027 году работникам с фиксированным окладом выгоднее всего брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Об этом сообщил юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов.
Наименее выгодными месяцами станут январь, февраль и май. Из-за продолжительных праздников рабочих дней в них меньше, поэтому отпуск может привести к более заметному снижению дохода.
Эксперт объяснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. При этом стоимость рабочего дня зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Чем их меньше, тем дороже каждый пропущенный рабочий день.
По его словам, отпуск с 1 по 3 ноября позволит получить девять дней непрерывного отдыха с учётом праздничных и выходных дней. Аналогичным образом можно продлить отдых в мае.
Эксперт также советует делить отпуск на несколько частей. При этом по Трудовому кодексу хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.