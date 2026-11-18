Жительница Псковской области погасила задолженность после того, как узнала о запрете на выезд из России перед запланированной зарубежной поездкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщина получила уведомление об ограничении выезда через портал «Госуслуги». Причиной стали неоплаченные долги, взысканием которых занимались судебные приставы Опочецкого и Красногородского муниципальных округов.

Ранее должницу уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о возможных последствиях неуплаты. Пристав обратил взыскание на её зарплату и банковские счета, а также вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы России. Узнав о запрете, женщина отправилась в отделение судебных приставов и полностью погасила задолженность, чтобы не сорвать предстоящую поездку.

В УФССП напомнили, что перед путешествием за границу стоит заранее проверить наличие задолженностей и действующих ограничений на выезд.