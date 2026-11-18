Сообщить о коррупции среди судебных приставов россияне могут по круглосуточному телефону доверия +7 (495) 249-30-39. Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов России.

Фото: пресс-служба ГМУ ФССП России

По указанному номеру можно оставить сообщение о готовящихся, совершаемых или уже совершённых коррупционных преступлениях, конфликте интересов, а также нарушении сотрудниками службы установленных запретов и ограничений.

Особое внимание в ведомстве обратили на случаи, когда должностные лица или посредники предлагают перечислить задолженность на личную банковскую карту либо погасить долг другим сомнительным способом. О таких предложениях также необходимо сообщать по телефону доверия.

Линия работает круглосуточно в автоматическом режиме.