Конкурс игрушек «Подарок для изборской елки» стартовал 17 ноября. Как сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск», прием заявок для участия продлится до 19 декабря.

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Как отметили в музее, конкурс елочных игрушек стал «доброй музейной традицией»: «В этом году мы предлагаем создать праздничную атмосферу древнего города Изборска накануне Рождества Христова и Нового года».

Принять участие в конкурсе может любой желающий старше шести лет. Всего будет представлено три возрастные группы: от 6 до 11 лет, от 12 до 17 лет и взрослые.

В рамках конкурса работы можно будет представить в пяти номинациях:

«Пряники да конфеты» — игрушка в виде сладкого угощения. В старину рождественскую ель украшали золоченными орехами, пряниками, кренделями, конфетами, яблоками и другими лакомствами; «Кто живёт в Изборско-Мальской долине?» — флора и фауна Изборско-Мальской долины, редкие и охраняемые; «Ремесло везде добро» — рождественская игрушка по мотивам народных промыслов России; «Изборский зодчий» — игрушка в виде архитектурных достопримечательностей Изборска: башни, крепости, домики и усадьбы, часовни и храмы; «Защитники земли Русской» — игрушки на тему подвига русских воинов от Древней Руси до наших дней.

Также для того, чтобы подать работу на конкурс, она должна соответствовать определенным критериям: тематике конкурса, размерам: минимальный – 50*50*50 миллиметров, максимальный – 150*150*150 миллиметров, либо сумма трех измерений не должна превышать 450 миллиметров, вес работы не должен превышать 150 грамм. Она должна иметь прочное крепление (петли, скобы, прищепки) для крепления к елочным ветвям и фиксации на елке, а также этикетку с указанием номинации и ФИО участника.

Заявки принимаются на почту izborsk331617@yandex.ru. Игрушки можно будет принесли по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 32 — Детский музейный центр «Родная сказка».

Прием заявок продлится до 19 декабря. Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря, а награждение победителей — 27 декабря.