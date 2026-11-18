Псковский городской суд рассмотрел пять дел об административных правонарушениях в отношении болельщиков футбольного клуба «Псков», которые мешали гражданам и автомобилям массовым шествием. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Болельщики ФК «Псков», которые, являясь участниками массового движения, не являющегося публичным мероприятием, при движении от дома №15 по улице Советской вдоль Октябрьского проспекта по направлению в сторону стадиона «Машиностроитель», создавали помехи для граждан и автотранспорта, в том числе, выходя на проезжую часть.

В отношении участников шествия было возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ. За совершение правонарушений каждому из болельщиков назначено наказание в виде штрафа.