Общество

В Пскове состоится день бесплатной юридической помощи

31 мая Ассоциация юристов России проведет Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Как и прежде День бесплатной юридической помощи пройдет в тесном сотрудничестве с адвокатскими и нотариальными палатами, органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими клиниками при вузах и юридическими компаниями.

В офисе регионального отделения с 10.00 до 17.00 в формате «открытых дверей» будут дежурить юристы, которые готовы оказать социально-незащищенным гражданам квалифицированную юридическую помощь. В проведении дня бесплатной юридической помощи так же участие примут представители федеральной службы судебных приставов.

Консультации в Пскове будут проводиться по адресу: г. Псков, ул. Ленина д. 7, (офис Ассоциации юристов). Предварительная запись на консультации не проводится, консультирование будет осуществляться в порядке очереди. Жители области смогут получить правовые консультации в нотариальных конторах.

Оказание бесплатной юридической помощи населению – одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональными отделениями Ассоциации за период с момента учреждения создано и консолидировано под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший еще в конце 2013 года статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей в течение всего рабочего дня. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов. Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тыс. граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран.