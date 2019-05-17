Общество

Михаил Ведерников рассказал, каких результатов он ждет от Ганзы в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников снова напомнил, что он против того, чтобы создавать у людей завышенные ожидания от Международных Ганзейских дней в Пскове. Об этом он сообщил в рамках доклада с отчетом о деятельности администрации региона за 2018 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента.

«Мероприятие несопоставимо с чемпионатом мира по футболу и тем более с Олимпиадой. Наша цель – не яркий праздник с гармошками и балалайками», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что подготовка к мероприятию велась с 2013 года. «Мы занимаемся этой темой второй год, и за это время сделали максимум возможного», - добавил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что как руководитель региона ждет от Ганзы решения 3-х задач. Во-первых, благоустройства Пскова. «Всех вопросов, конечно, не решить, но это шанс привести в порядок часть фасадов, дорог, спортивной, образовательной, туристической инфраструктуры. Федеральный центр нам оказал значительную поддержку, и мы реализуем её в полной мере», - заявил губернатор области.

Во-вторых, максимально широко презентовать экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона. Этому будут служить международный экономический форум и отдельные рабочие встречи с гостями праздника.

В-третьих, насытить событийную повестку Псковской области. «Многие мероприятия, которые мы впервые запустим этим летом, впоследствии будут традиционными. Это и упомянутый экономический форум приграничных стран, и кинофестиваль «Западные ворота», и всероссийский Хоровой праздник», - сообщил Михаил Ведерников.

Уделил глава региона внимание и нескольким сложным объектам, и самым проблемным он назвал кампус ПсковГУ. Курирует его строительство федеральное министерство, и у региона ограничены возможности по участию в процессе, пояснил Михаил Ведерников.

«Но даже не это самое главное. Сказываются последствия 44 федерального закона – подрядчиком выступила компания, к которой есть большие претензии по прошлым объектам. Её руководство не относится к кампусу как к первостепенной задаче, и это существенно сдвигает намеченные сроки. Мы делаем всё возможное, но в данном случае, видимо, будут законодательные последствия для подрядчика», - поделился он.

Совсем другой назвал глава региона ситуацию с «Машиностроителем». Уже в прошлом году стало очевидно, что объект не будет использоваться в проведении мероприятий Ганзейских дней.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что регион получил почти 800 млн рублей в конце 2018 года, которые оказалось невозможно освоить полностью в такой короткий срок.

«Что действительно не было сделано, но что, на мой взгляд, необходимо было включить в программу подготовки – это формирование подробного туристического плана-проекта Пскова. Собственно, с этого надо было начать. Все современные города разрабатывают собственный брендбук, включающий требования к застройке, стилистике, использованию материалов, а также карту возможных туристических маршрутов – и нам он тоже необходим для дальнейшего развития. Мы уже работаем с достаточно известной компанией в этом направлении. Рассчитываю, что в обозримом будущем мы найдём средства и сделаем такие проекты не только для Пскова, но и для всех основных туристических городов: Печор, Изборска, Пушкинских Гор и Великих Лук», - резюмировал Михаил Ведерников.