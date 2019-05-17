Общество

До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто - Михаил Ведерников о «Титан-полимере»

«Из проектов, которые могут оказать существенное воздействие на рост экономики региона, прежде всего нужно отметить завод "Титан-полимера" в особой экономической зоне "Моглино". 13 млрд рублей инвестиций - это сумма, которой область не видела уже давно. Однако, конечно, существуют и риски», - заявил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе администрации Псковской области за 208 год, представленном на очередном заседании Псковского областного Собрания депутатов.

Михаил Ведерников отметил, что понимает вопросы, которые возникают к инвестору и безопасность в данном случае беспокоит каждого жителя Пскова. Однако подчеркнул, что эта тема в равной мере беспокоит и администрацию Псковской области.

«От вредного и опасного производства никто не выиграет. Но, чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться окончательной редакции самого проекта и экспертизы. До сих пор инвестор проявлял себя максимально открыто. Он выложил всю существующую информацию в общественный доступ, организовал пресс-тур в Омскую область, подписал соглашение о сотрудничестве в области экологии», - заявил губернатор.

Он заверил, что дальнейшее обсуждение также будет проходить максимально открытым образом: «Уверяю, что кулуарно этот вопрос решаться не будет».