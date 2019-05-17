Общество

Михаил Ведерников: У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия

«2019 год резко отличается от прошлого. Причина одна: стартовала реализация национальных проектов, на которые только в этом году мы получим 5,1 млрд рублей. Многие их мероприятия отражают ваши обращения и наказы избирателей. Поэтому это тот самый момент, когда востребованы все наши силы и ресурсы, созидательная помощь каждого жителя региона», - заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности администрации Псковской области за 2018 год, который представил на очередном заседании Псковского областного Собрания депутатов.

Со слов губернатора, администрация Псковской области нашла поддержку со стороны областных НКО, которые вместе с проектным офисом реализовали порядка 20 проектов и запустили в разработку около 600 идей.

Волонтеры и добровольцы помогают администрации во всех сферах: от принятия Ганзейских дней Нового времени до уборки мусора в сложных с точки зрения логистики территориях.

Сформировался пул бизнесменов, которые готовы не словом, а делом помогать социально-экономическому развитию области.

«Бесценную помощь оказывает Православная церковь в лице двух наших митрополий – нет сферы, где мы не нашли их понимания и поддержки. На федеральном уровне у региона появились друзья, которые в полной мере осознают положение области и готовы пойти навстречу в наиболее принципиальных вопросах. Я еще раз повторюсь: именно сейчас перед нами широкие возможности, и мы должны действовать оперативно и эффективно, каждый день, защищая интересы региона и работая на его благополучие. У нас есть все условия для работы, и нет оправданий для бездействия», - заявил Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, даже самые сложные направления – это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы и разрабатываемые на федеральном уровне решения.

«Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность – это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области. И наша государственная политика – поощрять их носителей», - завершил отчет-послание Михаил Ведерников.