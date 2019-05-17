Общество

Губернатор: Помогать будем всем муниципалитетам, но в первую очередь самым активным

Администрация Псковской области будет помогать всем муниципальным образованиям региона, но в первую очередь тем, у которых есть внятная экономическая политика. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопрос депутата-яблочемка Льва Шлосберга.

Парламентарий спросил у губернатора, какова политика администрации области в части укрепления финансовых основ местного самоуправления, чтобы у муниципальных образований, включая городские поселения, было больше возможностей решать вопросы местного значения.

Губернатор напомнил, что администрация региона достаточно существенную поддержку оказала районам по прохождению отопительного сезона. В целом же он отметил: «Помогать будем всем, но в первую очередь тем, кто активно привлекает средства в район, кто эффективно ими пользуется, и у кого есть внятная экономическая политика развития территории».

Самая большая проблема, по его словам, - то, что не разграничена земля в районах, что исключает возможность быстро привлекать инвесторов. «Часто они покружат-покружат, а потом уходят на готовую площадку в соседний регион», - заключил губернатор.