Общество

Александр Котов: Взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроено эффективно

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за плодотворную работу с Псковским областным Собранием депутатов. Он отметил, что работа и взаимодействие губернатора и регионального парламента выстроены эффективно.

«Вы к нам приходили и в преддверии своего отчета, поговорили со всеми представителями фракций. Сегодня мы получили все ответы, а если нет, то дорога открыта, всегда можно вести диалог», - поделился впечатлениями о работе с губернатором Александр Котов.

Он отметил, что есть большое количество проблем, и все понимают, что нужно над ними работать: и демография, и уровень доходов населения, уровень здравоохранения, дороги. «Мы будем искать решения, которые способствовали бы разрешению проблем и улучшению качества жизни в регионе», - заключил Александр Котов.