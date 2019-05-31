Общество

Владимир Яников: Сейчас все имущество общего пользования содержат дачники, отныне этим смогут заниматься власти

«Это очень позитивный закон для дачников. Сейчас на содержание всего хозяйства внутри садоводства они собирают деньги, а теперь этими вопросами смогут заниматься власти», - такое мнение высказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников (фракция «Единая Россия»), комментируя принятые 30 мая на очередной сессии регионального парламента изменения в закон «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

Внесенные поправки наделяют администрацию региона дополнительными полномочиями в сфере имущественных отношений, а именно по установлению порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.

Владимир Яников рассказал, что суть этого закона в том, что дачники могут передать муниципалам - органам государственной власти - дороги, водоемы, мосты и другое имущество общего пользования. Сейчас на содержание всего этого они собирают собственные средства, а по новому закону этими вопросами смогут заниматься власти.

«Дело в том, что официально власти могут заниматься ремонтом и развитием чего-то, только когда это принадлежит им. Раньше такой возможности не было, потому что все права на имущество общего пользования принадлежали только дачникам, а теперь будет возможность передать заботу о ремонте и содержании властям», - поделился Владимир Яников.

Также он отметил, что муниципальным властям ничего не перейдет без ведома дачников, это может произойти только по их желанию.

«Я понимаю, что не все муниципалы с удовольствием примут это, но, по крайней мере, будет такая возможность. Дороги, проложенные внутри садоводческих товариществ, и все удобства - сейчас это все зона ответственности самих дачников. Думаю, что они с удовольствием бы передали их», - рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Он привел в пример ситуацию, когда несколько лет назад решался вопрос насчет моста в Карамышевской волости. Из-за его аварийного состояния людям было не попасть на свои дачные участки. В итоге вопрос решили, но решали очень долго, именно потому, что этот мост принадлежал дачникам.

«Дачники и раньше всегда стремились, чтобы муниципалитеты им помогали. Все ремонты стоят больших денег. Сейчас на дачах можно прописываться, они становятся полноценным жильем, соответственно государственная политика в этом вопросе должна меняться», - заключил Владимир Яников.