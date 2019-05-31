Общество

Псковский Детский фонд провел традиционный праздник к Дню защиты детей

Сегодня, 31 мая, в Пскове состоялся традиционный благотворительный праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит это мероприятие для нуждающихся ребят уже 31-й год подряд. В этот раз в Псков приехало около 116 детей из 9 интернатных учреждений региона.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Детского фонда.

Подарить детям праздник помогли благотворители – неравнодушные представители бизнеса и частные лица, поддержавшие акцию. В этом году в ней поучаствовало более 50 отзывчивых помощников.

Праздник начался с посещения кинотеатра – дети посмотрели мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2». После ребята отправились в аквапарк, где целых три часа резвились в бассейне и катались с горок. Следить за соблюдением правил безопасности и учить детей плавать помогли волонтеры Детского фонда – студенты Псковского государственного университета.

Программа дня продолжилась в кафе, где детей ждал праздничный обед. Ребят навестила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она поздравила всех ребят с наступающим праздником и пообщалась с ними.

В этом году на праздник удалось позвать не только воспитанников интернатных учреждений, но и детей из малообеспеченных семей региона. Подопечные областного Центра семьи присоединились к походу в кинотеатр, где от души посмеялись над мультфильмом.