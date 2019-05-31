Общество

Команда из Палкинской школы приняла участие в соревнованиях по робототехнике в Минске

Команда из Палкинской школы приняла участие в соревнованиях по робототехнике в Республике Беларусь.

VII Минский открытый роботурнир проходил с 31 мая по 2 июня в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» и собрал 1200 участников из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Латвии. Роботы играли в футбол, ездили по извилистой линии, обгоняли друг друга по прямой в «драг-рэйсе», ездили по лабиринту на время, боролись в «сумо».

В составе команды Палкинской школы в турнире приняли участие Александр Данилов с роботом сумо и руководитель школьного кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский. Как он сообщил Псковской Ленте Новостей, это был первый, «пробный», выезд палкинского кружка в Минск.

«Приятно удивил размах соревнований. В номинации "Сумо Лего 20*20" было заявлено 170 команд. Такого грандиозного количества сумоистов мы еще не видели. Порадовал уровень организации, радушный прием, дружеская атмосфера. Мы приобрели бесценный соревновательный опыт, увидели огромное разнообразие конструкций роботов, познакомились с коллегами из республики Беларусь», - отметил Теодор Плявинский.

В отборочных боях палкинской команде удалось выйти из группы, но на стадии плей-офф ее далеко не пустили – уровень соревнований высокий. «Нужно модернизировать нашего робота. Регламенты в Минске отличаются от наших - российских, так что к соревнованиям в 2020 году нужно готовиться тщательней и постараться привезти более представительную делегацию», - рассказал руководитель кружка.



