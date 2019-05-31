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Общество

Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове

03.06.2019 19:47|ПсковКомментариев: 1

Убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина, служившего в Пскове, предположительно, оказался шашлычник Григор Оганян. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал «112».

Отмечается, что Оганян утром 2 июня вылетел в Ереван. В аэропорт предполагаемый преступник отправился сразу после драки в пивной.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении. Они добавили, что инцидент в баре подмосковного поселка случился на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей.

Когда все участники конфликта вышли на улицу, происходящее увидел Никита Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Источник: Псковская Лента Новостей
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