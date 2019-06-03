Общество

Бизнес-сообщество и налоговики Псковской области обсудили применение онлайн-касс налогоплательщиками «третьей волны»

УФНС России по Псковской области в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» провело публичные слушания, на которых участники обсудили вопрос применения онлайн-касс с 1 июля 2019 года налогоплательщиками «третьей волны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области, в мероприятии приняли участие представители законодательной власти региона, Торгово-промышленной и Нотариальной палат, малого и среднего бизнеса, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, а также руководители общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя Управления Алексей Павлов напомнил, что 1 июля уже третий год подряд является контрольной точкой реформы по переходу на новый порядок применения кассовой техники: в 2017 году аппараты с ЭКЛЗ были заменены на современные модели, в 2018 году на онлайн-кассы перешли предприятия средней и малой торговли.

В 2019 году обязанность применения ККТ возникает у налогоплательщиков «третьей волны». К ним относятся организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, а также плательщики ЕНВД и патентной системы налогообложения, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли при отсутствии наемных работников. Этот этап планировался как заключительный, но из данного массива налогоплательщиков будет выделена «четвертая волна».

Алексей Павлов отметил, что по состоянию на сегодняшний день в Псковской области в добровольном порядке 4246 пользователей посредством электронного сервиса «Кабинет ККТ» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) зарегистрировали 11977 единиц ККТ. Количество же онлайн-касс в нашей стране уже составляет 2,6 млн. ед. Их поставили на учет более 990 тыс. налогоплательщиков.

Кроме того, он рассказал, что с целью уменьшения затрат, связанных с переходом на использование онлайн-касс, законодательством предусмотрена возможность получения индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения либо систему налогообложения в виде ЕНВД налогового, вычета на сумму затрат по приобретению ККТ в размере 18 тыс. рублей на каждую кассу. Для получения налогового вычета налогоплательщикам достаточно зарегистрировать ККТ до 1 июля текущего года.

На публичных слушаниях также выступили представители сервисных организаций и центров технического обслуживания, которые рассказали о моделях контрольно-кассовой техники, соответствующих законодательству Российской Федерации, аспектах выбора онлайн-касс с учетом перспективы развития бизнеса и предложили субъектам хозяйствования готовые решения вопросов, связанных с использованием ККТ – отсутствие подключения к интернету, сезонный характер ведения деятельности.

Участники публичных обсуждений проявили особый интерес к перспективам дальнейшего проведения реформы ККТ. Специалисты Управления ответили на многочисленные вопросы слушателей.

Напомним, основной задачей проведения публичных слушаний является построение взаимоотношений с бизнес-сообществом на основе диалога. Такой принципиально новый формат, как публичные слушания, позволит налоговым органам получить предложения, рассмотреть проблемные вопросы и найти пути его решения.