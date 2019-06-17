Общество

Псковская таможня информирует о подаче пассажирской таможенной декларации в электронном виде

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни (российско-латвийская граница) с 5 марта 2018 года реализуется эксперимент по предоставлению пассажирской таможенной декларации в электронном виде (через Интернет).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в 2019 году этой возможностью воспользовалось 122 физических лица.

Эксперимент с применением сведений, подаваемых в электронном виде, проводится в целях оптимизации работы таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом, несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком.

Пассажирскую таможенную декларацию можно подать до отправления в поездку при наличии товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию за исключением транспортных средств для личного пользования и товаров для личного пользования, в отношении которых применяются запреты и ограничения. Физические лица могут заполнить пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) с помощью информационного сервиса «Подача пассажирской таможенной декларации» на официальном сайте ФТС России www.customs.ru через «Личный кабинет».

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов регистрирует электронную декларацию, которой присваивается уникальный идентификационный номер (УИН). По прибытию на таможенный пост МАПП Бурачки инспектору сообщается присвоенный УИН ПТД. Подача УИН таможенному инспектору подтверждает, что товар задекларирован. Таможенный инспектор распечатывает декларацию в случаях, когда товар подлежит декларированию.

«Благодаря простым действиям, осуществленным физическим лицом в своем компьютере, планшете, смартфоне и у себя дома либо в ином месте, не придется тратить время непосредственно на пункте пропуска, заполняя бумажный вид пассажирской таможенной декларации, - пояснил первый заместитель начальника Псковской таможни Роман Бабинов. - Каждое физическое лицо может зарегистрироваться на сайте в личном кабинете. За несколько минут система зарегистрирует пользователя, и личный кабинет будет активирован. Далее на адрес электронной почты придет сообщение об успешной регистрации, с просьбой перейти по указанной ссылке. После перехода по ссылке открываются «Информационные сервисы». Необходимо пролистать страницу до сервиса «Пассажирская декларация». В открывшемся окне система предложит выбрать ранее заполненную декларацию или заполнить новую. Следует внести сведения, при этом заполняя обязательные поля. Что касается сохранения документа, то его можно сохранить в виде XML-документа, проверить на ошибки, «подписать и отправить» либо «отправить, не подписывая» для обработки в систему. На выходе вы получаете уникальный идентификационный номер из 17 знаков. При пересечении таможенной границы должностному лицу таможенного органа вы предъявляете уникальный идентификационный номер (УИН), полученный вами в личном кабинете после отправления декларации в систему».

Учитывая наступивший сезон летних отпусков, физическим лицам следует обратить внимание на предоставленную возможность подачи пассажирской таможенной декларации в электронном виде. Предоставление декларантами сведений в электронном виде как альтернативный вариант подачи ПТД существенно облегчает процесс пересечения таможенной границы: сокращает время и упрощает процесс совершения таможенных процедур для физических лиц.