Общество

В отношении гендиректора «Псковавиа» возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

В отношении генерального директора ОАО «Псковавиа» Виктора Мартыненко возбуждено уголовное дело за невыплату сотрудникам компании заработной платы за три первых месяца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя псковского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Кирилла Чабана.

По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

«Следствием установлено, что генеральный директор авиакомпании в период с января по март 2019 года не выплачивал заработную плату работникам на сумму около 800 тыс. рублей. В настоящее время генеральный директор допрошен в качестве подозреваемого. Следователями и криминалистами изъята бухгалтерская документация, представляющая интерес для следствия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи также обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на два самолета Ан-26, принадлежащих авиакомпании.

«Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова, использует самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-26 БРЛ и вертолет Robinson R-44. В компании работает более 250 человек.