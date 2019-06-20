Общество

На ремонт Дома культуры в Палкинском районе уйдет около 7 миллионов рублей

В деревне Красино Палкинского района Красинский сельский дом культуры, расположенный на улице Мира, 4, отремонтируют за 6948348 рублей. Деньги на работы пойдут из бюджета муниципалитета с использованием средств государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Культура». Рассчитывают и на софинансирование из местного бюджета. Заказчик ремонта - администрация муниципалитета. Данные об этом появились 27 июня, на сайте госзакупок. Дата начала подачи заявок на аукцион - 27 июня, а окончания - 15 июля. Сам же аукцион планируется провести 19 июля.

По техническому заданию, в ремонт входят работы по внутреннему и наружному газоснабжению, вентиляции, отоплению, кондиционированию. В Доме культуры сделают пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, канализацию, установят молниезащитное оборудование, проведут общестроительные работы и благоустроят территорию.