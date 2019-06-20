Общество

«Акценты» Донецкого: Ганза нон-стоп, дискриминация пассажиров и «Театр про писателей»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Оганзели». На четыре дня Псков стал столицей «Ганзейских дней Нового времени».

Дискриминация по налу. Директор «Псковпассажиравтотранса» предложил повысить плату за проезд для тех, кто платит наличными.

Пленные духом. В Псковском театре драмы завершилась режиссерская лаборатория «Театр про писателей».

Ну, что ж, Ганзейский фестиваль, о котором так долго, а именно: шесть лет, говорили... нет, вовсе не большевики, а бывший глава Пскова и главный пиарщик Ганзы-2019 Иван Цецерский, торжественно открылся в Псковском Кремле... без Ивана Цецерского, в связи с чем на пять дней центр города превратился в пешеходную зону, а в Псков с визитом прибыла вице-премьер и «по совместительству» председатель оргкомитета по подготовке 39-х Международных Ганзейских дней Ольга Голодец.

Кроме церемонии открытия, на которой Ольга Голодец произнесла приветственную речь, вице-премьер, курирующая в правительстве культуру и спорт, проинспектировала затянувшуюся реконструкцию стадиона «Машиностроитель» (которую не успели завершить к Ганзе, и, дай Бог, завершат к концу этого года) и осмотрела свежеотреставрированные достопримечательности — Двор Постникова и Варлаамовскую башню, воскликнув: «Красота какая!». И тут не поспоришь. Действительно, лепота!

А что же сами псковичи? Как они оценивают итоги «Ганзейской шестилетки». А оценивают, судя по результатам опроса читателей Псковской Ленты Новостей, мягко говоря, «не очень»: 70% респондентов поставили властям отметки «кол» и «двойку», солидаризировавшись с формулировками «это полный провал» и «было шесть лет, а не сделано толком ничего». Всего 7% читателей ПЛН оценили подготовку к фестивалю «на троечку», мол, «олимпиады» и «конфетки» не получилось, а еще 17 % ничего особенно выдающегося от Ганзы и не ждали — «Псков не преобразился, но и иллюзий не было».

И тут важно ответить на вопрос: «А отчего так? Почему столь скептически и, скажем прямо, нелестно оценивают жители итоги подготовки к Ганзе?». А причина, как мы понимаем, собственно, одна, имеющая как объективный, так и сугубо субъективный характер: слишком завышенными оказались ожидания, все шесть лет раздуваемые руководством города. Слишком разителен контраст между сравнением с пресловутой «Олимпиадой» и довольно скромными результатами. Никаких кардинальных изменений в инфраструктуре города — новеньких, мощеных камнем и плиткой тротуаров, благоустройства территорий и дворов, ровных дорог и отреставрированных фасадов, как это рисовалось в воображении, жители так и не увидели.

Российские власти сами приучили нас за долгие годы, что какие-то позитивные изменения в городах происходят не сами по себе, не как награда за долгую и кропотливую работу, а исключительно под какие-то крупные международные события, типа той же Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани или саммита АТЭС во Владивостоке.

Ну, а федеральный телевизор всегда обильно рассказывал нам, как преображаются эти региональные столицы к спортивным или экономическим форумам. Чем же Псков хуже? И вот постепенно выяснилось, что, увы, хуже, и Ганза — это вам никакая не Олимпиада и не саммит АТЭС, а так... что-то вроде ярмарки выходного дня, правда, растянувшаяся на четыре дня и с участием делегаций из европейских городов в полторы тысячи человек, в которых (я имею в виду города) для преображения инфраструктуры никакая Ганза не нужна, там и так все красиво и благоустроено.

При этом нельзя сказать, что псковичи от Ганзы-2019 совсем уж ничего не получат. Какие-то положительные итоги все-таки будут. Ну не откроют Ганзейский знак, с которым вышел досадный и позорный конфуз. Но список ганзейских объектов-то впечатляет: студенческий кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель», областная научная библиотека, Северный обход, несколько десятков фасадов в центре, да даже обернутые тканью развалины, - это все от Ганзы все-таки останется. Ну просто не успели к сроку! А вот почему не успели, нужно спросить у регионального менеджмента.

Очевидно, что в самом Ганзейском проекте была изначально заложена некая системная ошибка: инициировала весь процесс двухголовая городская власть, в которой одна башка не знает, что делает другая, одна бесконечно балаболит и занимается маниловщиной, а другая недоумевает и разгребает навороченное дерьмо.

Потом, после соответствующего указа президента, к процессу вроде как присоединился федеральный уровень власти и власть губернская, но, опять же, никакой координации не получилось, сменился губернатор, и начались какие-то новые «непонятки» с финансированием, конкурсами, аукционами и подрядчиками.

В итоге примерно за год до события стало понятно, что никакой «Олимпиады» из Ганзы уже не выйдет, и ни черта не успеют, но отказываться было поздно, и вот имеем то, что имеем: Ганзу выходного дня. Концерт на церемонии открытия, признаем, был замечательный, но посмотрели его несколько сот «избранных», прошедших в Псковский Кремль по приглашениям, а весь прочий культурный люд довольствовался телеверсией на канале «Культура», показанной в записи. Разумеется, псковский сегмент социальных сетей заполнен сейчас редкими восторгами пропущенной в Кремль местной «элитки», и нытьем и проклятиями тех, кто наблюдает за «праздником жизни» со стороны — чего ж вы еще хотели?

Что касается концертной программы для плебса, то, извините, самодеятельность она и есть самодеятельность, пусть хоть из трижды ганзейских городов, а Хор имени Пятницкого, джазовый ансамбль имени Лундстрема или даже кавер-группа «Фрукты» - блюда, что называется, «на любителя», и общее ощущение уже не отменят. Может, только слегка скорректируют, если с погодой все-таки повезет, и ветер немного утихнет. Пойдем гулять по ганзейской ярмарке и кушать ганзейский шашлык, запивая ганзейским пивом, стараясь не подавиться от сногсшибательных ганзейских впечатлений типа фестиваля средневековых реконструкторов.

На этой неделе жители Пскова узнали, что проезд в общественном транспорте (а у нас это, как всем известно, исключительно автобусы) может подорожать до 27 рублей. Именно с таким неожиданным предложением выступил руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Что любопытно, повышение цены будет касаться тех, кто платит за билет налом, а те, кто расплачивается банковской картой, могут надеяться на прежнюю стоимость 25 рублей. Вот такое, извиняюсь за грубость, «ноу-хау», вот такая удивительная ценовая политика. Согласитесь, это нечто новое и небывалое в маркетинге! Нет банковской карты, плати на два рубля больше, чем счастливый обладатель оной!

По данным Николая Киянца, сейчас лишь 15% поездок пассажиры оплачивают при помощи банковских карт, остальные платят налом. И вот, якобы с целью — цитирую: «расширения практики использования электронных транспортных карт, а также банковских карт при оплате проезда», то есть для того, чтобы «простимулировать» пассажиров платить электронными деньгами, руководитель «Псковпассажиравтотранса» и предложил увеличить стоимость поездки в городском транспорте за наличный расчет до 27 рублей.

Самое удивительное, что, несмотря на всю видимую абсурдность этого предложения, члены Общественного совета проголосовали «за». Повторюсь, это что-то новое в ценообразовании. Я о таком еще не слышал. Приходите вы в магазин, и за наличные деньги вам буханку хлеба или бутылку водки продают дороже, чем по банковской карте. Шуруй в банк — заказывай карту, если не хочешь терять лишние рубли на покупках.

Разумеется, народ возмущен подобным «новшеством», за которым скрывается банальное повышение цены.

Согласно опросу, оперативно запущенному вчера на Псковской Ленте Новостей, почти 80% псковичей категорически против повышения цены, присоединяясь к справедливому мнению, что «Псковпассажиравтотранс» «в очередной раз залезает в карман самых бедных. Новый менеджмент предприятия показал неспособность вывести автопарк из кризиса».

Еще 10% читателей полагают, что рост стоимости без повышения качества услуг — это «неправильно» и «дискриминация» тех, кто не имеет банковской карты.

И лично я с этими 90 процентами сограждан абсолютно согласен: это называется и сегрегация, и дискриминация, и, скажем проще, ущемление прав пассажиров, которые имеют законное право расплачиваться хоть картой, хоть мелочью, включая медные деньги вроде десятикопеечных монет. Вообще, статистика, представленная господином Киянцем, конечно, поразительная. Я-то думал, что банковские карты давно вошли в обиход большинства граждан. А оказывается, не совсем. Весьма неожиданное открытие!

Из чего можно сделать только один вывод: владельцы банковских карт в общественном транспорте просто-напросто не ездят. Либо что-то с этой статистикой не так. В любом случае, надеюсь, у контролирующих органов (вроде ФАСа) имеются какие-то рычаги воздействия на чересчур ретивых и креативных менеджеров главного транспортного предприятия области?

И я завершаю. В Псковском театре драмы на этой неделе завершилась режиссерская лаборатория «Театр про писателей», по итогам которой высший балл получил эскиз спектакля «Пленные духи». Всего в ходе лаборатории было показано пять эскизов спектаклей про Пушкина, Крылова и Солженицна, и вот, по признанию жюри и публики, работа режиссера Айрата Абушахманова про поэтов Блока и Белого, химика Менделеева и его дочь Любу, была признана лучшей.

Тут не хотелось бы гадать на будущее, но, если все сложится, скорее всего, именно «Пленные духи» в следующем сезоне войдут в репертуар театра, и это будет справедливо, поскольку даже в виде эскиза «Пленные духи» уже выдающееся явление театрального искусства.

И все, кто видел этот эскиз на малой сцене, наверняка со мной согласятся. Будущий спектакль имеет все шансы стать не только событием псковской театральной жизни, но и событием современного русского театра в целом.

Если оценивать спектакль в двух словах, то «Пленные духи» - это феерически смешная комедия с метафизической проекцией и трагическим отсветом. Искусство, заставляющее не только навзрыд смеяться, но и думать. Особенно, на мой взгляд, удались актерские работы Александра Овчаренко в роли Андрея Белого и Виктора Яковлева в роли Дмитрия Ивановича Менделеева, хотя и весь актерский ансамбль был хорош. Приятных вам ганзейских выходных! Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий