«Акценты» Донецкого: Ганза нон-стоп, дискриминация пассажиров и «Театр про писателей»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
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Ну, что ж, Ганзейский фестиваль, о котором так долго, а именно: шесть лет, говорили... нет, вовсе не большевики, а бывший глава Пскова и главный пиарщик Ганзы-2019 Иван Цецерский, торжественно открылся в Псковском Кремле... без Ивана Цецерского, в связи с чем на пять дней центр города превратился в пешеходную зону, а в Псков с визитом прибыла вице-премьер и «по совместительству» председатель оргкомитета по подготовке 39-х Международных Ганзейских дней Ольга Голодец.
Кроме церемонии открытия, на которой Ольга Голодец произнесла приветственную речь, вице-премьер, курирующая в правительстве культуру и спорт, проинспектировала затянувшуюся реконструкцию стадиона «Машиностроитель» (которую не успели завершить к Ганзе, и, дай Бог, завершат к концу этого года) и осмотрела свежеотреставрированные достопримечательности — Двор Постникова и Варлаамовскую башню, воскликнув: «Красота какая!». И тут не поспоришь. Действительно, лепота!
А что же сами псковичи? Как они оценивают итоги «Ганзейской шестилетки». А оценивают, судя по результатам опроса читателей Псковской Ленты Новостей, мягко говоря, «не очень»: 70% респондентов поставили властям отметки «кол» и «двойку», солидаризировавшись с формулировками «это полный провал» и «было шесть лет, а не сделано толком ничего». Всего 7% читателей ПЛН оценили подготовку к фестивалю «на троечку», мол, «олимпиады» и «конфетки» не получилось, а еще 17 % ничего особенно выдающегося от Ганзы и не ждали — «Псков не преобразился, но и иллюзий не было».
И тут важно ответить на вопрос: «А отчего так? Почему столь скептически и, скажем прямо, нелестно оценивают жители итоги подготовки к Ганзе?». А причина, как мы понимаем, собственно, одна, имеющая как объективный, так и сугубо субъективный характер: слишком завышенными оказались ожидания, все шесть лет раздуваемые руководством города. Слишком разителен контраст между сравнением с пресловутой «Олимпиадой» и довольно скромными результатами. Никаких кардинальных изменений в инфраструктуре города — новеньких, мощеных камнем и плиткой тротуаров, благоустройства территорий и дворов, ровных дорог и отреставрированных фасадов, как это рисовалось в воображении, жители так и не увидели.
Российские власти сами приучили нас за долгие годы, что какие-то позитивные изменения в городах происходят не сами по себе, не как награда за долгую и кропотливую работу, а исключительно под какие-то крупные международные события, типа той же Олимпиады в Сочи, универсиады в Казани или саммита АТЭС во Владивостоке.
Ну, а федеральный телевизор всегда обильно рассказывал нам, как преображаются эти региональные столицы к спортивным или экономическим форумам. Чем же Псков хуже? И вот постепенно выяснилось, что, увы, хуже, и Ганза — это вам никакая не Олимпиада и не саммит АТЭС, а так... что-то вроде ярмарки выходного дня, правда, растянувшаяся на четыре дня и с участием делегаций из европейских городов в полторы тысячи человек, в которых (я имею в виду города) для преображения инфраструктуры никакая Ганза не нужна, там и так все красиво и благоустроено.
При этом нельзя сказать, что псковичи от Ганзы-2019 совсем уж ничего не получат. Какие-то положительные итоги все-таки будут. Ну не откроют Ганзейский знак, с которым вышел досадный и позорный конфуз. Но список ганзейских объектов-то впечатляет: студенческий кампус ПсковГУ, стадион «Машиностроитель», областная научная библиотека, Северный обход, несколько десятков фасадов в центре, да даже обернутые тканью развалины, - это все от Ганзы все-таки останется. Ну просто не успели к сроку! А вот почему не успели, нужно спросить у регионального менеджмента.
Очевидно, что в самом Ганзейском проекте была изначально заложена некая системная ошибка: инициировала весь процесс двухголовая городская власть, в которой одна башка не знает, что делает другая, одна бесконечно балаболит и занимается маниловщиной, а другая недоумевает и разгребает навороченное дерьмо.
В итоге примерно за год до события стало понятно, что никакой «Олимпиады» из Ганзы уже не выйдет, и ни черта не успеют, но отказываться было поздно, и вот имеем то, что имеем: Ганзу выходного дня. Концерт на церемонии открытия, признаем, был замечательный, но посмотрели его несколько сот «избранных», прошедших в Псковский Кремль по приглашениям, а весь прочий культурный люд довольствовался телеверсией на канале «Культура», показанной в записи. Разумеется, псковский сегмент социальных сетей заполнен сейчас редкими восторгами пропущенной в Кремль местной «элитки», и нытьем и проклятиями тех, кто наблюдает за «праздником жизни» со стороны — чего ж вы еще хотели?
Что касается концертной программы для плебса, то, извините, самодеятельность она и есть самодеятельность, пусть хоть из трижды ганзейских городов, а Хор имени Пятницкого, джазовый ансамбль имени Лундстрема или даже кавер-группа «Фрукты» - блюда, что называется, «на любителя», и общее ощущение уже не отменят. Может, только слегка скорректируют, если с погодой все-таки повезет, и ветер немного утихнет. Пойдем гулять по ганзейской ярмарке и кушать ганзейский шашлык, запивая ганзейским пивом, стараясь не подавиться от сногсшибательных ганзейских впечатлений типа фестиваля средневековых реконструкторов.
На этой неделе жители Пскова узнали, что проезд в общественном транспорте (а у нас это, как всем известно, исключительно автобусы) может подорожать до 27 рублей. Именно с таким неожиданным предложением выступил руководитель ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Что любопытно, повышение цены будет касаться тех, кто платит за билет налом, а те, кто расплачивается банковской картой, могут надеяться на прежнюю стоимость 25 рублей. Вот такое, извиняюсь за грубость, «ноу-хау», вот такая удивительная ценовая политика. Согласитесь, это нечто новое и небывалое в маркетинге! Нет банковской карты, плати на два рубля больше, чем счастливый обладатель оной!
По данным Николая Киянца, сейчас лишь 15% поездок пассажиры оплачивают при помощи банковских карт, остальные платят налом. И вот, якобы с целью — цитирую: «расширения практики использования электронных транспортных карт, а также банковских карт при оплате проезда», то есть для того, чтобы «простимулировать» пассажиров платить электронными деньгами, руководитель «Псковпассажиравтотранса» и предложил увеличить стоимость поездки в городском транспорте за наличный расчет до 27 рублей.
Самое удивительное, что, несмотря на всю видимую абсурдность этого предложения, члены Общественного совета проголосовали «за». Повторюсь, это что-то новое в ценообразовании. Я о таком еще не слышал. Приходите вы в магазин, и за наличные деньги вам буханку хлеба или бутылку водки продают дороже, чем по банковской карте. Шуруй в банк — заказывай карту, если не хочешь терять лишние рубли на покупках.
Согласно опросу, оперативно запущенному вчера на Псковской Ленте Новостей, почти 80% псковичей категорически против повышения цены, присоединяясь к справедливому мнению, что «Псковпассажиравтотранс» «в очередной раз залезает в карман самых бедных. Новый менеджмент предприятия показал неспособность вывести автопарк из кризиса».
Еще 10% читателей полагают, что рост стоимости без повышения качества услуг — это «неправильно» и «дискриминация» тех, кто не имеет банковской карты.
И лично я с этими 90 процентами сограждан абсолютно согласен: это называется и сегрегация, и дискриминация, и, скажем проще, ущемление прав пассажиров, которые имеют законное право расплачиваться хоть картой, хоть мелочью, включая медные деньги вроде десятикопеечных монет. Вообще, статистика, представленная господином Киянцем, конечно, поразительная. Я-то думал, что банковские карты давно вошли в обиход большинства граждан. А оказывается, не совсем. Весьма неожиданное открытие!
Из чего можно сделать только один вывод: владельцы банковских карт в общественном транспорте просто-напросто не ездят. Либо что-то с этой статистикой не так. В любом случае, надеюсь, у контролирующих органов (вроде ФАСа) имеются какие-то рычаги воздействия на чересчур ретивых и креативных менеджеров главного транспортного предприятия области?
И я завершаю. В Псковском театре драмы на этой неделе завершилась режиссерская лаборатория «Театр про писателей», по итогам которой высший балл получил эскиз спектакля «Пленные духи». Всего в ходе лаборатории было показано пять эскизов спектаклей про Пушкина, Крылова и Солженицна, и вот, по признанию жюри и публики, работа режиссера Айрата Абушахманова про поэтов Блока и Белого, химика Менделеева и его дочь Любу, была признана лучшей.
И все, кто видел этот эскиз на малой сцене, наверняка со мной согласятся. Будущий спектакль имеет все шансы стать не только событием псковской театральной жизни, но и событием современного русского театра в целом.
Если оценивать спектакль в двух словах, то «Пленные духи» - это феерически смешная комедия с метафизической проекцией и трагическим отсветом. Искусство, заставляющее не только навзрыд смеяться, но и думать. Особенно, на мой взгляд, удались актерские работы Александра Овчаренко в роли Андрея Белого и Виктора Яковлева в роли Дмитрия Ивановича Менделеева, хотя и весь актерский ансамбль был хорош. Приятных вам ганзейских выходных! Это были «Акценты». Берегите себя!
Александр Донецкий