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В Пскове состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. ФОТО

В Пскове, в рамках ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени, состоялось торжественное шествие Ганзейских делегаций. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, шествие началось 30 июня, примерно в 14.00. Место начала - пересечение Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой.

Колонны делегатов проследовали по Октябрьскому проспекту до Октябрьской площади. Сопровождали шествие духовые оркестры, иностранные и российские творческие коллективы, костюмированные группы в исторических средневековых костюмах. Иностранные участники пронесли флаги и другую официальную атрибутику своих стран. Возглавляет шествие делегация немецкого города Любека.

Напомним, в шествии приняли участие делегации из 88 городов.