Общество

Псковские налоговики продолжают выявлять подставных лиц, регистрирующих фирмы-однодневки

На территории Псковской области налоговыми органами непрерывно ведется работа по обеспечению достоверности государственных реестров и пресечению регистрации и деятельности фирм, использующих схемы ухода от налогов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в зону охвата попадают не только «случайные» лица, выступившие руководителями или учредителями организаций за вознаграждение, но и лица, действующие умышленно.

Суть схемы сводится к включению в цепочку хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства и, как правило, осуществляющих деятельность исключительно «на бумаге». Главной целью такой махинации является создание фиктивных документов для завышения расходов и получения вычетов по НДС без соответствующего движения товара (работ или услуг).

Недобросовестный предприниматель, применяющий общий режим налогообложения, заключает хозяйственный договор с фирмой-однодневкой и перечисляет ей определенную сумму с НДС. В ответ представляются первичные документы, однако фактически условия договора не исполняются.

НДС в бюджет фирма-однодневка также не уплачивает, применяя налоговые вычеты по фиктивным договорам с другими такими же подставными компаниями. Полученные денежные средства выводятся в теневой оборот путем обналичивания, например, через счета третьих лиц.

В результате бюджет недополучает значительный объем налоговых отчислений, а налоговая выгода оседает в карманах злоумышленников - организаторов (выгодоприобретателей) незаконной схемы.

Как подчеркнули в пресс-службе УФНС России по Псковской области, такая схема действий не является уникальной и привлечение к ответственности, в том числе и к уголовной, а также пресечение дальнейшей деятельности - это всего лишь вопрос времени. Только за первое полугодие 2019 года, по материалам 20 заявлений (на 9 материалов больше чем за АППГ), направленных в правоохранительные органы, возбуждено 18 уголовных дел в отношении физических лиц, вступивших в преступный сговор с целью сокрытия налоговых и иных нарушений.

Таким образом, налоговые органы принимают, в рамках своих полномочий все меры, исключающие возможность деятельности недобросовестных налогоплательщиков, тем самым создавая благоприятные условия для честного бизнеса.