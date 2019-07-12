Общество

В Псковской области уничтожили запрещенные к ввозу польские овощи

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже, в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. N 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», механическим путем уничтожены 13,6 тонн польских овощей, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзораапо Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее в Невельском районе Псковской области в результате совместных мероприятий, сотрудниками Псковской таможни и Пограничного Управления ФСБ по Псковской области было задержано автотранспортное средство, направлявшееся из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, в котором, согласно товарно-сопроводительным документам, перевозилась алкогольная продукция – вино.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля специалистами территориального ведомства Россельхознадзора была выявлена партия свежих овощей в ассортименте, без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. На маркировочных этикетках 4,9 тонны салата, 8 тонн свежего сельдерея и 700 килограммов фенхеля, указано, что страной происхождения продукции является Польша.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.