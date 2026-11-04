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Умер кинорежиссер Тинто Брасс

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Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс, прославившийся своими эротическими фильмами, умер в среду утром в Риме в возрасте 93 лет, передает агентство Ansa со ссылкой на его супругу и детей.

Семья планирует провести похороны в узком частном кругу.

В 2010 году мастер эротического кино перенес кровоизлияние в мозг, но смог от него оправиться.

Брасс начинал как постановщик интеллектуального психологического кино, но всемирную славу ему принесли эротические фильмы. Помимо «Калигулы», он снял в этом жанре такие фильмы, как «Салон Китти», «Миранда», «Подглядывающий», - пишет РИА Новости.

Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. После окончания юридического факультета он некоторое время работал в архиве Французской синематеки в Париже. Его режиссерский дебют состоялся в 1963 году с фильмом «Кто работает, тот потерян», в котором уже проявились его интерес к экспериментальному кино и провокации.

Он считался одним из наиболее эпатажных и неоднозначных режиссеров итальянского кинематографа.

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