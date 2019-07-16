Общество

Об имущественных налогах и способах их оплаты рассказали налоговики жителям Логозовской волости Псковского района

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области в рамках мероприятий по пополнению регионального и местного бюджетов проводят выездные встречи с главами и представителями администраций волостей Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

17 июля проведены совместные с представителями администрации и жителями Логозовской волости Псковского района собрания в деревнях Неелово-2 и Дуброво, во время которых шел разговор об оказании содействия в побуждении налогоплательщиков, имеющих задолженность по имущественным налогам и проживающих на данной территории, погасить свою задолженность.

В ходе встреч налогоплательщиков интересовали ответы на вопросы о задолженностях, которые образовались от неуплаты страховых взносов в результате ведения предпринимательской деятельности, а также по транспортному налогу в случае, если транспорт не снят с учета. Также, сотрудники Инспекции рассказали, что делать, если образовалась задолженность по уплате земельного налога, в случае не применения льготы к налогоплательщику, относящемуся к льготной категории.

В ходе встреч присутствующим были предложены информационные материалы, рассказывающие о том, как и где можно узнать о своей задолженности, о мерах ответственности, которые могут быть применены налоговым органом за неуплату налогов, о способах оплаты налоговых уведомлений, в том числе и о наиболее удобных способах посредством интернет – сервисов, расположенных на сайте ФНС России - «Личный кабинет для физических лиц».

Сотрудники инспекции так же рассказали о новом способе уплаты налогов – едином налоговом платеже, вручили квитанции с его реквизитами и напомнили о новом сроке уплаты имущественных налогов за 2018 год, который истекает 2 декабря.