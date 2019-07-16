Общество

В Пскове продолжается празднование Дня города. ПРОГРАММА

В Пскове продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 1116-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи, 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

Сегодня, 21 июля, псковичей и гостей города приглашают в сквер Дома офицеров на народное гулянье с угощениями, парком аттракционов, выставкой оружия и разножанровой концертной программой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в сквере будут располагаться большой парк аттракционов и точки питания, где можно будет отведать традиционную псковскую уху, сладкие угощения для маленьких.

С 11:00 организаторы будут готовы принимать псковичей в сквере.

В 16:00 на большой сцене начнется концертная программа. Гости праздника, полюбившиеся псковичам коллективы: военный оркестр 104 гвардейского десантно-штурмового полка под руководством Евгения Баранчикова и заслуженный коллектив народного творчества России Псковский русский народный хор. Коллективы Дома офицеров выйдут на сцену с праздничными поздравлениями во второй части большого концерта: группа эстрадной и народной песни «Лаванда» с участием руководителя - солистки Заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Светланы Дмитриевой, солисты вокальной студии «Признание»: Владислав и Татьяна Швец, Алла Стеренчук, Евгения Виноградова и Инга Андреева.

Организаторы уверены, что настоящим подарком станет выступление бывшей участницы коллектива «Признание», лауреата премии «Молодежь Псковщины», студентки Московского института современного искусства, участницы многочисленных гала-концертов в Кремлевском дворце, победительницы конкурса «Золотой голос России» Кристины Евдокимовой.

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Добавим, что в 16:00 у сквера у Центральной городской библиотеки начнет работу интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город книгочей». В программе: конкурсы, викторины, книжная выставка, выступления творческих коллективов.

Организаторы обещают провести акцию «Открытый микрофон», где каждый желающий может прочитать любимые строки о Пскове и поздравить псковичей с праздником.

Еще одна акция - «Псковский буккроссинг» - предоставит возможность бесплатно взять для прочтения книгу, чтобы затем передать ее своим знакомым или оставить для чтения на скамейке в сквере.

Все желающие будут иметь уникальную возможность встретиться с псковскими литераторами, купить понравившуюся книгу, получить автограф и пообщаться с интересными людьми.

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