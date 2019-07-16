Общество

Сити-менеджер Пскова рассказал об особенностях подготовленного дизайн-кода города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков рассказал об особенностях, которые содержит проект по дизайн-коду города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о деталях дизайн-кода Александр Братчиков сообщил 22 июля на совещании по внесению изменений в правила благоустройства Пскова.

«Первое, что следует отметить: по дизайн-коду порядок размещения вывесок должен быть простым. Следующее - облик города должен формироваться с учетом архитектурных, исторических и стилистических особенностей. В-третьих, - информационные конструкции будут иметь упорядоченный вид», - отметил Александр Братчиков.

Кроме этого нового раздела - «Правила размещения вывесок и дизайн-код» - Александр Братчиков назвал и другие 4 новых раздела, которые, по плану, дополнят правила благоустройства Пскова:

- «Содержание фасадов зданий, строений и сооружений»;

- «Праздничное (событийное) оформление города»;

- «Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству города»;

- «Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства».