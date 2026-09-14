Антон Мороз: «ДоброДомик» создают люди, которым можно доверять

Благотворительное кафе «ДоброДомик» создано людьми, которые стремятся окружить заботой и вниманием старшее поколение. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы, член попечительского совета благотворительного фонда «ДоброДомик» Антон Мороз на открытии благотворительного кафе «ДоброДомик» в Пскове 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первую очередь я смотрю на людей, которые занимается проектом. Если от людей исходит свет, тепло и добро, а люди, которые занимаются "ДоброДомиком", действительно излучают этот свет, тепло и добро, сразу становится понятно, что этим людям можно доверять, с ними можно работать и помогать», - поделился Антон Мороз.

Депутат назвал проект непростым, так как он находится «на грани человеческих ценностей», которые важны для людей. «Уважение старшего поколения - это крайне важно. Это, как Ольга Александровна Тимофеева (заместитель губернатора - ред.) сказала, культурный код нашей нации», - добавил он.

Антон Мороз также рассказал, что поддерживал инициативу еще на этапе ее создания, когда подобные проекты запускались в других регионах. Возможность создать «ДоброДомик» на псковской земле также заручилась его поддержкой.

«Мы участвовали в создании "ДоброДомика" в других регионах, но когда появилась возможность создать на своей земле, на территории Псковского региона, города Пскова, мы поддержали с моими партнерами эту ситуацию. Естественно, приложили все возможные усилия для того, чтобы администрация города Пскова высказалась положительно, чтобы мы могли получить грант президента на развитие проекта именно здесь, и чтобы правительство поддержало этот проект», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что власти региона и города откликнулись на инициативу без лишних убеждений. В результате были выделены помещения и созданы все технические условия для организации полноценной работы кафе.

«"ДоброДомик" - это не только бесплатное питание для старшего поколения. Это в первую очередь вопросы, связанные с социальной адаптацией и общением: психологическая помощь, обучение компьютерной грамотности, элементарные бытовые услуги, которые будут здесь оказываться на бесплатной основе. Мы приложили максимальные усилия, чтобы этот проект реализовался в этой части. Ну и огромное спасибо Никите Николаевичу Загускину и Александре (Синяк, президенту благотворительного фонда "ДоброДомик" - ред.), которые родили этот проект, которые его тиражируют и которые действительно создают "ДоброДомик" от слова "добро", "творить добро"», - резюмировал Антон Мороз.

Напомним, благотворительное кафе «ДоброДомик» открылось сегодня в Пскове по адресу: Псков, ул. Петровская, д.28. Каждый будний день с первого октября здесь будут предоставлять бесплатные обеды нуждающимся с 12 до 16 часов.