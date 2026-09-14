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«Постскриптум»: Встреча президента с губернатором и партийные рейтинги на финишной прямой 

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Встреча года: о чем доложил губернатор Ведерников президенту Путину? 
  • Финишная прямая – до выборов осталось четыре дня: с чем пришли участники?
  • Найти и наказать: виновники актов вандализма в Пскове и Локне установлены и ждут своей участи. 
  • Не потерял ли актуальность формат дебатов на выборах? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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