«Постскриптум»: Встреча президента с губернатором и партийные рейтинги на финишной прямой 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Встреча года: о чем доложил губернатор Ведерников президенту Путину?

Финишная прямая – до выборов осталось четыре дня: с чем пришли участники?

Найти и наказать: виновники актов вандализма в Пскове и Локне установлены и ждут своей участи.

Не потерял ли актуальность формат дебатов на выборах? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.