ФСБ отбирает выпускников из Псковской области для обучения в вузах ведомства

Управление ФСБ России по Псковской области в настоящее время отбирает выпускников 11-х классов и средних профессиональных учебных заведений региона для очного обучения в образовательных организациях ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Абитуриенты могут поступить в Академию ФСБ России в Москве, Академию ФСО России в Орле, Институт ФСБ России в Санкт-Петербурге, Калининградский пограничный институт ФСБ России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России в Анапе и Институт ФСБ России в Нижнем Новгороде.

ФСБ принимает граждан, которые соответствуют установленным требованиям по возрасту, образованию, состоянию здоровья, физической подготовке и психологическим качествам. Также специалисты проверяют кандидатов на возможность допуска к государственной тайне.

Государство обеспечивает курсантов полным довольствием и выплачивает им стипендию. Учебные заведения обучают студентов бесплатно. После окончания вуза комиссия выдает выпускнику диплом государственного образца и присваивает ему звание офицера (при высшем образовании) или прапорщика (при среднем профессиональном образовании). Затем ФСБ направляет молодых специалистов на службу в регионы России в соответствии с их профилем подготовки.

Управление также предлагает выпускникам 9-х классов поступить в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России в городе Пушкин.

Заинтересованные граждане могут обратиться в УФСБ России по Псковской области по телефонам: 8 (8112) 69-29-35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63, 69-29-69 или по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 48. Кандидаты также могут найти подробную информацию на официальных сайтах учебных заведений.